نواف السالم (صدى):
يترقب الجماهير اليوم الأحد لقاء الهلال والفتح ضمن الجولة الـ 21 من دوري المحترفين .
وكشفت مصادر تشكيلة فريق الهلال في مواجهة الفتح اليوم وهي : حراسة المرمى: عبدالله المعيوف ، خط الدفاع: ياسر الشهراني – علي البليهي – جانغ هيون سو – محمد البريك.
خط الارتكاز: جوستافو كويلار – ناصر الدوسري ، الوسط الهجومي: سالم الدوسري – سيباستيان جيوفينكو – أندريه كاريلو ، قلب الهجوم: بافيتيمبي جوميز.
وتقام المباراة على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في السادسة و20 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.