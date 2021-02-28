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تشكيلة فريق الهلال في مواجهة الفتح اليوم

Time منذ ساعة
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تشكيلة فريق الهلال في مواجهة الفتح اليوم

نواف السالم (صدى):
يترقب الجماهير اليوم الأحد لقاء الهلال والفتح ضمن الجولة الـ 21 من دوري المحترفين .

وكشفت مصادر تشكيلة فريق الهلال في مواجهة الفتح اليوم وهي : حراسة المرمى: عبدالله المعيوف ، خط الدفاع: ياسر الشهراني – علي البليهي – جانغ هيون سو – محمد البريك.

خط الارتكاز: جوستافو كويلار – ناصر الدوسري ، الوسط الهجومي: سالم الدوسري – سيباستيان جيوفينكو – أندريه كاريلو ، قلب الهجوم: بافيتيمبي جوميز.

وتقام المباراة على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في السادسة و20 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.

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دوري المحترفين
فريق الهلال
الفتح والهلال

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ونوا يا اهل الهوى .. .. انتبهي لطريك واتركي عنك القصيد ، مثل هذيان السفيه باالقايله ، لا معنى له ..
ابو محمد 😎 ✍️
ونوا يا اهل الهوى .. .. انتبهي لطريك واتركي عنك القصيد ، مثل هذيان السفيه باالقايله ، لا معنى له ..
7UP
شوف صورة العويس بعد الهدف الثاني ونت تعرف (مهر الدوري) هههههه
7UP
قوميز منضول هههههههههههههههههههههههههههههههه

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