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بالفيديو.. طبيب ينقذ أكثر من 300 قدم من البتر

Time منذ 42 دقيقة
Views 1857
بالفيديو.. طبيب ينقذ أكثر من 300 قدم من البتر

أبها (صدى):
أنقذ استشاري تنظيم الأطراف وتعديل التشوهات الدكتور عايض الشهراني، أكثر من 300 قدمًا من البتر؛ حيث أعطى للمرضى بارقة أمل في العيش بحياة طبيعية.

وأوضح الطبيب عايض الشهراني، خلال مشاركته مع برنامج "النشرة" على قناة "الإخبارية" أن ذلك تم باستخدام جهاز ليزروف، لافتًا إلى أنه أسهم في علاج هذه الحالات بمستشفى عسير المركزي في أبها، بعد أن كان مقررًا لها الخضوع لعمليات بتر بمستشفيات أخرى.

وقال الاستشاري، أن معظم هذه الحالات كانت لأشخاص خضعوا لعمليات جراحية سابقة وإصابات فقد عظم والتهابات مزمنة، مؤكدًا أن الجهاز يُستخدم عادة حال فشل كل المحاولات الاعتيادية لعلاج الكسور المفتتة والمعقدة وتشوهات ما بعد الإصابة والتطويل التجميلي.

Time واتساب
عسير
استشاري تنظيم الأطراف
جهاز ليزروف

أحدث التعليقات

mr
هذا اسمه سوء ظن وبغضك اتركه لنفسك واترك الخلق للخالق اكيد مالك ميول كروي لكن تحب تتابع الاخبار الكروية ههههه يمدحون الدوري الانجليزي
ابوحنين
ههههههههههه صدق قلة ادب انك ترسل بدون ما تعلمها وتعطيها موجز عن نفسك وعن اهلك لان هي معروفه ومن اهلها وواضحه
النشمي
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
السامرالحربي
اتصور الكلام فيه عرض سهرة أو علاقة محرمة ، والدليل عبارة مو كل مشهورة نفس بعض فيه بعض المشهورات ممكن يقبلون بالعلاقات هذه مقابل المال وهي تقول ماهو كل المشهورات يوافقون على هذا الأمر .
نواف؟
الله يشفيكم 👍

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