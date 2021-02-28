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بالفيديو.. حقوق الإنسان: السجن 3 سنوات لمرتكب جريمة التحرش

Time منذ 22 دقيقة
Views 1394
بالفيديو.. حقوق الإنسان: السجن 3 سنوات لمرتكب جريمة التحرش

الرياض (صدى):
أوضحت هيئة حقوق الإنسان، أنه يجب على كل من يطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة، وفقًا لظام مكافحة جريمة التحرش.

وأشارت الهيئة أنه لايحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة في اتخاذ ما تراه محققا للمصلحة العامة.

وأكدت أنه يجب أن يلتزم كل من يطلع بحكم عمله على معلومات عن أي حالة تحرش بالمحافظة على سرية هذه المعلومات.

وبينت أنه لايجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.

وذكرت أنه يعاقب مرتكب جريمة التحرش بالسجن مدة لاتزيد على 3 سنوات، وغرامة مالية لاتزيد على 100.000ريال.

وأضافت أنه يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها النص على نشر لخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو أي وسيلة أخرى مناسبة بحسب جسامة الجريمة أوو تأثيرها على المجتمع.

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جريمة التحرش

أحدث التعليقات

mr
هذا اسمه سوء ظن وبغضك اتركه لنفسك واترك الخلق للخالق اكيد مالك ميول كروي لكن تحب تتابع الاخبار الكروية ههههه يمدحون الدوري الانجليزي
ابوحنين
ههههههههههه صدق قلة ادب انك ترسل بدون ما تعلمها وتعطيها موجز عن نفسك وعن اهلك لان هي معروفه ومن اهلها وواضحه
النشمي
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
السامرالحربي
اتصور الكلام فيه عرض سهرة أو علاقة محرمة ، والدليل عبارة مو كل مشهورة نفس بعض فيه بعض المشهورات ممكن يقبلون بالعلاقات هذه مقابل المال وهي تقول ماهو كل المشهورات يوافقون على هذا الأمر .
نواف؟
الله يشفيكم 👍

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