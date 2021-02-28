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ارتفاع أسعار الذهب في المملكة

Time منذ ساعتين
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ارتفاع أسعار الذهب في المملكة

وكالات (صدى):
ارتفعت أسعار الذهب في المملكة اليوم الأحد 28 فبراير 2021، رغم تراجع أسعار المعدن الثمين عالميا.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة إلى 209.06 ريال (55.75 دولار)، مقابل 208.22 ريال (55.52 دولار) أمس .

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل طفيف إلى 182.39 ريال (48.78 دولار)، مقابل 182.19 ريال (48.58) دولار عند إغلاق تعاملات أمس .

وسجل سعر جرام عيار 18 نحو 156.80 ريال (41.81) دولار، مقابل 156.16 ريال (41.64) دولار أمس.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 121.95 ريال (32.52 دولار)، مقابل 121.46 ريال (32.39 دولار) السبت.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية 6502 ريالا (1734 دولارا)، وسجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) نحو 1463.52 ريال (390.67 دولار).

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المملكة
الذهب
أسعار الذهب

أحدث التعليقات

mr
هذا اسمه سوء ظن وبغضك اتركه لنفسك واترك الخلق للخالق اكيد مالك ميول كروي لكن تحب تتابع الاخبار الكروية ههههه يمدحون الدوري الانجليزي
ابوحنين
ههههههههههه صدق قلة ادب انك ترسل بدون ما تعلمها وتعطيها موجز عن نفسك وعن اهلك لان هي معروفه ومن اهلها وواضحه
النشمي
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
السامرالحربي
اتصور الكلام فيه عرض سهرة أو علاقة محرمة ، والدليل عبارة مو كل مشهورة نفس بعض فيه بعض المشهورات ممكن يقبلون بالعلاقات هذه مقابل المال وهي تقول ماهو كل المشهورات يوافقون على هذا الأمر .
نواف؟
الله يشفيكم 👍

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