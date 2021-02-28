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إنطلاق 14 مشروع تطويري في العاصمة المقدسة

Time منذ 52 دقيقة
Views 1727
إنطلاق 14 مشروع تطويري في العاصمة المقدسة

مكة المكرمة (صدى):
تنفذ هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة 14 مشروع تنموي وتطويري في العاصمة المقدسة بعد توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين سمو الأمير خالد الفيصل .

وتشمل هذه المشروعات قطاع النقل العام بمكة المكرمة وتضم 12 مسار جديد و400 حافلة و4 محطات مركزية و7 جسور و11 تقاطع ذكي و455 محطة توقف .

كما تضم تطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي من خلال تحسين المشهد البصري والتيسيير على ضيوف الرحمن وتوفير التقنيات الحديثة لعمليات الفرز وتقليص فترة انتظار المركبات .

وتضم مشروعات العاصمة المقدسة أيضاً تقاطع المسخوطة – العزيزية من خلال استكمال الجزء المتبقي من الطريق الدائري الثالث وتنفيذ العلامات المرورية الأرضية وكذلك مبنيان إداري وسكني لمشغلي قطار المشاعر ، ومشروع جسر للمنشأة و4 منحدرات لربط الجسور مع المخيمات وعدد من الطرق الفرعية وربطها بالطرق الرئيسية ومعابر سفلية للمشاة ، وفقاً لـ "الوطن " .

 

Time واتساب
العاصمة المقدسة
الشميسي
هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة

أحدث التعليقات

mr
هذا اسمه سوء ظن وبغضك اتركه لنفسك واترك الخلق للخالق اكيد مالك ميول كروي لكن تحب تتابع الاخبار الكروية ههههه يمدحون الدوري الانجليزي
ابوحنين
ههههههههههه صدق قلة ادب انك ترسل بدون ما تعلمها وتعطيها موجز عن نفسك وعن اهلك لان هي معروفه ومن اهلها وواضحه
النشمي
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
السامرالحربي
اتصور الكلام فيه عرض سهرة أو علاقة محرمة ، والدليل عبارة مو كل مشهورة نفس بعض فيه بعض المشهورات ممكن يقبلون بالعلاقات هذه مقابل المال وهي تقول ماهو كل المشهورات يوافقون على هذا الأمر .
نواف؟
الله يشفيكم 👍

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