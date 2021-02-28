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بالفيديو.. الشيخ المصلح يوضح حكم من صلى خارج المسجد ولم يتمكن من رؤية الإمام

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. الشيخ المصلح يوضح حكم من صلى خارج المسجد ولم يتمكن من رؤية الإمام

علي القحطاني (صدى):
أوضح الشيخ خالد المصلح حكم من صلى خارج المسجد ولم يتمكن من رؤية الإمام أو المأموم ومدى صحة صلاته .

وقال الشيخ خالد المصلح في لقاء معه على قناة الرسالة الفضائية ، أنه إذا صلى خارج المسجد للإمتلائه وعدم وجود فسحة أو مكان له فصلاته صحيحة ما دام أنه صلى وهو يتابع الإمام بسماع صوته ولكن ينبغي أن يكون بجوار المسجد بحيث تتسق الصفوف ولا ينبغي أن يرى الإمام ومن خلفه .

وأضاف الشيخ خالد المصلح أنه إذا كان له مكان بالمسجد واختار أن يصلي بالخارج دون زحام فهذا محل خلاف بين أهل العلم حول صحة الصلاة إذا كان خارج المسجد بالكلية ، أما إذا كان داخل المسجد وفنائه فتصح صلاته كأن تكون له رغبة في الهواء أو الشمس أو نحو ذلك .

Time واتساب
الإمام
الشيخ خالد المصلح
الصلاة في المسجد

أحدث التعليقات

mr
هذا اسمه سوء ظن وبغضك اتركه لنفسك واترك الخلق للخالق اكيد مالك ميول كروي لكن تحب تتابع الاخبار الكروية ههههه يمدحون الدوري الانجليزي
ابوحنين
ههههههههههه صدق قلة ادب انك ترسل بدون ما تعلمها وتعطيها موجز عن نفسك وعن اهلك لان هي معروفه ومن اهلها وواضحه
النشمي
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
السامرالحربي
اتصور الكلام فيه عرض سهرة أو علاقة محرمة ، والدليل عبارة مو كل مشهورة نفس بعض فيه بعض المشهورات ممكن يقبلون بالعلاقات هذه مقابل المال وهي تقول ماهو كل المشهورات يوافقون على هذا الأمر .
نواف؟
الله يشفيكم 👍

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