أمريكا تجيز استخدام لقاح جونسون آند جونسون

واشنطن (صدى):
أعلنت الحكومة الأمريكية، موافقتها على استخدام لقاح شركة جونسون آند جونسون ذي الجرعة الواحدة في الوقاية من فيروس كورونا لتتيح لملايين من الأميركيين التحصين ضد الوباء في الأسابيع المقبلة.
وأكدت إدارة الأغذية والعقاقير على موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح للبالغين في سن الثامنة عشرة وما بعده عقب موافقة لجنتها للخبراء الخارجيين عليه بالإجماع.
وذكرت جانيت وودكوك القائمة بأعمال مفوض الإدارة أن ترخيص هذ اللقاح يوسع مجال توفر اللقاحات التي هي أفضل وسيلة وقاية طبية من (مرض) كوفيد-19، مما يساعدنا على محاربة هذا الوباء الذي أودى بحياة أكثر من نصف مليون فرد في الولايات المتحدة.
تبين في التجارب أنه فعال بنسبة 66 في المئة في منع الإصابة المتوسطة والشديدة بفيروس كورونا بعد أربعة أسابيع من التطعيم وبنسبة 100 بالمئة في الحيلولة دون دخول المستشفى والوفاة بالمرض.