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تحذير من مواقع وحسابات تنتحل اسم "الزكاة والدخل" بهدف الاحتيال المالي

Time منذ ساعة
Views 1915
تحذير من مواقع وحسابات تنتحل اسم "الزكاة والدخل" بهدف الاحتيال المالي

الرياض (صدى):
حذرت الهيئة العامة للزكاة والدخل، من محاولات التصيد الإلكتروني والاحتيال المالي باسمها.

ودعت الهيئة الجميع إلى عدم الاستجابة مع المواقع والحسابات التي تنتحل اسمها بهدف الاحتيال المالي.

كما ناشدت الهيئة العامة للزكاة والدخل بعدم مشاركة معلوماتهم الشخصية أو بياناتهم المالية إلا عبر قنوات الهيئة الرسمية.

ونبهت إلى أن موظفيها لم يطلبوا الرقم السري الخاص بحساب العملاء أو المعلومات الخاصة ببطاقتهم البنكية، لافتا إلى أن قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بها هي موقعها الإلكتروني الرسمي، وحسابها بموقع تويتر "@Gazt_Care"، ورقم الاتصال .19993

Time واتساب
الهيئة العامة للزكاة والدخل
التصيد الإلكتروني

أحدث التعليقات

mr
هذا اسمه سوء ظن وبغضك اتركه لنفسك واترك الخلق للخالق اكيد مالك ميول كروي لكن تحب تتابع الاخبار الكروية ههههه يمدحون الدوري الانجليزي
ابوحنين
ههههههههههه صدق قلة ادب انك ترسل بدون ما تعلمها وتعطيها موجز عن نفسك وعن اهلك لان هي معروفه ومن اهلها وواضحه
النشمي
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
السامرالحربي
اتصور الكلام فيه عرض سهرة أو علاقة محرمة ، والدليل عبارة مو كل مشهورة نفس بعض فيه بعض المشهورات ممكن يقبلون بالعلاقات هذه مقابل المال وهي تقول ماهو كل المشهورات يوافقون على هذا الأمر .
نواف؟
الله يشفيكم 👍

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