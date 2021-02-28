نظرية فيزيائية تُدين قائدي مركبتين تسببا في موت 3 أشخاص

عادل الحربي (صدى):
استندت لجنة مشكلة من المرور على نظرية فيزيائية لتحديد مسؤولية قائدي مركبين إزاء حادث سير تسبب في وفاة 3 أشخاص بأحد الطرق في المملكة.
ووقع الحادث عندما اصطدمت المركبة الأولى «سكويا»، بالمركبة الثانية «كامري» من الخلف، وأدت قوة الاصطدام إلى انحراف السيارة الثانية للجهة الأخرى من الطريق مما أدي إلى اصطدمها بقوة بمركبة ثالثة «لاندكروزر»، ووفاة سائق وشخصين آخرين.
وحملت المرور في بداية الأمر، وفقا لـ"الوطن"، قائد الـ«سكويا» مسؤولية الحادث بنسبة 100 %، إلا أن قائد «السكويا» اعترض واتهم قائد «الكامري» بتجاوز السرعة النظامية.
وتم تشكيل لجنة لإعادة النظر في الحادث، وأقرت اللجنة بإدانة قائد «الكامري» بتجاوز السرعة النظامية وتحميله نسبة 25 %، وتحميل قائد «الكامري» نسبة 25 % مستندة على نظرية فيزيائية، وهي :"أنه كلما زادت سرعة المتحرك زاد خطر وقوة انحرافه وفقدان السيطرة عليه حال الطوارئ، ولا شك عقلا أن التحكم بالمركبة وسيطرة القائد عليها يقل كلما زادت سرعتها"ـ كما استندت اللجنة في قرارها أيضا لشهادة الشهود.
وصدر حكم بسجن قائد «السكويا» 5 أشهر مع وقف التنفيذ لشهرين، وعلى قائد الـ«كامري» بتحميله نسبة 25 % وعدم الحكم عليه بالسجن، مع إعفائه من السجن والاكتفاء بتحمل النسبة المقررة من الديات، مما سيكبده أكثر من نصف ملیون ریال کديات خطأ، الأمر الذي يحتمل أن يبذل سنوات من عمره لسداده إن استطاع، وذلك كاف.