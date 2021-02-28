مباريات اليوم الأحد

نواف السالم (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأحد، عدة مباريات هامة والتي تضرب لهم موعدًا مع الإثارة والتشويق وقد تحمل في طياتها العديد من المفاجآت المحتملة في عالم كرة القدم.
مباريات الدوري الإنجليزي
يلتقي كريستال بالاس وفولهام في تمام الساعة 15:00، ويستضيف ليسترسيتي فريق آرسنال 15:00، كما يستضيف توتنهام بيرنلي 17:00، ويحل ليفربول ضيفاً على شيفيلد يونايتد 22:15، كما يلتقي تشيلس ومانشستر يونايتد في مواجهه نارية في تمام الساعة 19:30، كل ذلك ضمن منافسات الجولة السادسة وعشرين من البريميرليج.
مباريات الدوري الأسباني
تستمر منافسات الجولة 25 من عمر البطولة حيث يلتقي نادي سلتا فيغو مع نادي بلد الوليد في تمام 16:00، ولقاء يجمع نادي قادش أمام نادي ريال بتيس الساعة 18:15 مساءً، كما يلتقي نادي غرناطة مع نادي إلتشي الساعة 20:30 مساءً، وأيضاً مواجهة بين فريقي فياريال وأتلتيكو مدريد في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة.
مباريات الدوري الإيطالي
تستمر فعاليات الجولة 24 من المسابقة حيث يلتقي نادي سامبدوريا مع نادي أتالانتا الساعة 14:30 ظهراً، وتشهد الساعة 17:00 مباراة كروتوني أمام كالياري، ومباراة لفريقي الإنتر وجنوى، وأيضاً مباراة بنادي أودينيزي أمام نادي فيورنتينا، كما يلتقي نادي نابولي مع نادي بينفينتو في تمام الثامنة مساءً، فضلًا عن لقاء بين فريقي روما وميلان الساعة 22:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
مباريات دوري أبطال أفريقيا
تستمر منافسات دور المجموعات حيث يلتقي نادي صن داونز الجنوب افريقي مع نادي بلوزداد الجزائري في تمام 16:00، كما يلتقي نادي الوداد المغربي مع نادي كايزر الجنوب افريقي في تمام الساعة 19:00.
مباريات الدوري المصري الممتاز
يلتقي نادي أسوان مع نادي البنك الأهلي الساعة 15:30 عصراً، وأيضاً يلتقي النادي الأهلي مع نادي طلائع الجيش الساعة 20:30 مساءً بتوقيت المملكة.