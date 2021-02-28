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مباريات اليوم الأحد

Time منذ 25 دقيقة
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مباريات اليوم الأحد

نواف السالم (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأحد، عدة مباريات هامة والتي تضرب لهم موعدًا مع الإثارة والتشويق وقد تحمل في طياتها العديد من المفاجآت المحتملة في عالم كرة القدم.

مباريات الدوري الإنجليزي

يلتقي كريستال بالاس وفولهام في تمام الساعة 15:00، ويستضيف ليسترسيتي فريق آرسنال 15:00، كما يستضيف توتنهام بيرنلي 17:00، ويحل ليفربول ضيفاً على شيفيلد يونايتد 22:15، كما يلتقي تشيلس ومانشستر يونايتد في مواجهه نارية في تمام الساعة 19:30، كل ذلك ضمن منافسات الجولة السادسة وعشرين من البريميرليج.

مباريات الدوري الأسباني

تستمر منافسات الجولة 25 من عمر البطولة حيث يلتقي نادي سلتا فيغو مع نادي بلد الوليد في تمام 16:00، ولقاء يجمع نادي قادش أمام نادي ريال بتيس الساعة 18:15 مساءً، كما يلتقي نادي غرناطة مع نادي إلتشي الساعة 20:30 مساءً، وأيضاً مواجهة بين فريقي فياريال وأتلتيكو مدريد في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة.

مباريات الدوري الإيطالي

تستمر فعاليات الجولة 24 من المسابقة حيث يلتقي نادي سامبدوريا مع نادي  أتالانتا الساعة 14:30 ظهراً، وتشهد الساعة 17:00 مباراة كروتوني أمام كالياري، ومباراة لفريقي الإنتر وجنوى، وأيضاً مباراة بنادي أودينيزي أمام نادي فيورنتينا، كما يلتقي نادي نابولي مع نادي بينفينتو في تمام الثامنة مساءً، فضلًا عن لقاء بين فريقي روما وميلان الساعة 22:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مباريات دوري أبطال أفريقيا

تستمر منافسات دور المجموعات حيث يلتقي نادي صن داونز الجنوب افريقي مع نادي بلوزداد الجزائري في تمام 16:00، كما يلتقي نادي الوداد المغربي مع نادي كايزر الجنوب افريقي في تمام الساعة 19:00.

مباريات الدوري المصري الممتاز

يلتقي نادي أسوان مع نادي البنك الأهلي الساعة 15:30 عصراً، وأيضاً يلتقي النادي الأهلي مع نادي طلائع الجيش الساعة 20:30 مساءً بتوقيت المملكة.

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مباريات اليوم

أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههههههههه كفايه دعايه لنسك يا بدور . ان احببتي الزواج مسياره مره اخرى فيجب عليك ان تقبلي بأقل المهور ولتكن في حدود ال 10 الاف ريال فقط و لاتنسي انك كبيره في العمر ومستهلكه بتعدد الزيجات
واضح*** وصريح***
هههههههههههههه، خووووووووش هدية يالنصاب البكاش..
سعووود
يا جماعة الشخص هذا غثيييييييث جدا .. وطبال مكشوف وبشكل مزعج .. الله يفكنا منه هو ووبعض ضيوفه .. الحين لأني اتكلمت عنه يقولون بسبب ميولي الكروي .. لكن ابشركم انا ما أشجع اي فريق ولا لي في الكورة لكن سبحان من وضع في داخلي البغض لهذا الشخص .
واضح*** وصريح***
أيا أمة ضحكت على ذقونها،خامني وزمرته،، ويا أمة ظحكت من جهلها الأمم.
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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