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بالفيديو.. طالبة تطور ساعة تحمي من الغرق بعد واقعة مؤثرة في حياتها

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. طالبة تطور ساعة تحمي من الغرق بعد واقعة مؤثرة في حياتها

علي القحطاني (صدى):
نجحت طالبة بالصف الثالث الثانوي من تطوير ساعة أوتوماتيكية للحماية من الغرق وأسماك القرش بهدف حماية الغواصين وغيرهم عن طريق إرسال مؤشرات حيوية في جسم الإنسان للساعة .

وكشفت الطالبة جوري فاضل أنها تأثرت بغرق أحد الأطفال في عائلتها مما دفعها لإختراع أشياء تحمي من الغرق بدلاً من اللايف جاكت والعوامة وفقاً للإخبارية.

وأكدت أنها بحثت في هذا الأمر ووجدت أن هناك ساعة تحمي من الغرق فقامت بتطويرها وزيادة كفائتها ، مشيرة إلى أن الساعة الأولى يقوم الشخص بفتحها يدوياً ثم ينطلق بالون يرفع الشخص لأعلى الماء ، بينما أضافت الطالبة شريحة إلكترونية حتى يقوم البالون بالفتح أوتوماتيكياً لأن هناك غريق قد يفقد الوعي ولا يتمكن من فتح الساعة بنفسه لأي سبب .

Time واتساب
الغرق
ساعة أوتوماتيكية

أحدث التعليقات

mr
هذا اسمه سوء ظن وبغضك اتركه لنفسك واترك الخلق للخالق اكيد مالك ميول كروي لكن تحب تتابع الاخبار الكروية ههههه يمدحون الدوري الانجليزي
ابوحنين
ههههههههههه صدق قلة ادب انك ترسل بدون ما تعلمها وتعطيها موجز عن نفسك وعن اهلك لان هي معروفه ومن اهلها وواضحه
النشمي
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
السامرالحربي
اتصور الكلام فيه عرض سهرة أو علاقة محرمة ، والدليل عبارة مو كل مشهورة نفس بعض فيه بعض المشهورات ممكن يقبلون بالعلاقات هذه مقابل المال وهي تقول ماهو كل المشهورات يوافقون على هذا الأمر .
نواف؟
الله يشفيكم 👍

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