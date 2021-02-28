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صورة للحرم المكي الشريف

Time منذ ساعة
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صورة للحرم المكي الشريف

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههههههههه كفايه دعايه لنسك يا بدور . ان احببتي الزواج مسياره مره اخرى فيجب عليك ان تقبلي بأقل المهور ولتكن في حدود ال 10 الاف ريال فقط و لاتنسي انك كبيره في العمر ومستهلكه بتعدد الزيجات
واضح*** وصريح***
هههههههههههههه، خووووووووش هدية يالنصاب البكاش..
سعووود
يا جماعة الشخص هذا غثيييييييث جدا .. وطبال مكشوف وبشكل مزعج .. الله يفكنا منه هو ووبعض ضيوفه .. الحين لأني اتكلمت عنه يقولون بسبب ميولي الكروي .. لكن ابشركم انا ما أشجع اي فريق ولا لي في الكورة لكن سبحان من وضع في داخلي البغض لهذا الشخص .
واضح*** وصريح***
أيا أمة ضحكت على ذقونها،خامني وزمرته،، ويا أمة ظحكت من جهلها الأمم.
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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