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تعليق البحرين على الهجوم الحوثي باتجاه الرياض وخميس مشيط

Time منذ 21 دقيقة
Views 1341
تعليق البحرين على الهجوم الحوثي باتجاه الرياض وخميس مشيط

المنامة (صدى):
أدانت مملكة البحرين بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخ بالستي باتجاه مدينة الرياض وعدد من الطائرات المفخخة تجاه مدينة جيزان ومدينة خميس مشيط.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيانها تضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات تجاه هذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة التي تستهدف بشكل متعمد وممنهج المدن والمنشآت المدنية والمدنيين الآمنين في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأشادت الخارجية البحرينية بكفاءة ويقظة واحترافية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخ البالستي والطائرات المفخخة، مؤكدةً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته السياسية تجاه هذه الاعتداءات الحوثية الآثمة على أراضي المملكة.

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المملكة
البحرين

أحدث التعليقات

أبو كنان
وما تتوقعون من يتعاقر أم الخبائث؟ جرائم بالجملة وما خفي أعظم!
اللهو البرى
عز يالجيب الشبح وصفه خليجي وارد الفين وعشر واللون بيجي قيمته فوق المية.. جعل من سوا جنوطه والرفافي. واهب نسافته عريضاتن خفافي للرمال والدروب الهملية.. مسجلة ف الاستمارة حور عينا وأشهدوا للواجهية والمكينا زرق وانواره زينون.. حسبه الله لاجفل جفل الغزالي الأماني مايخيب ظن غالي.. لا وطا بنزين له.. والجنوط اللي تشكل بنعكاسي كعب عدرا من رفيعات المقاسي والبستها شامية.. والفليتر والجناح بها ظلالي فوق منثورة شعرها شلشلالي مالها ولد الفلس.. والراتب ماتمل بها َ الرفوفي عطر لوشن ف جواعدها يذوبي لاشبك دفع أربعة.. جعل من سوا الفلاتر بالتوازي واهب للبخاخ جهدة واعتزازي فوق ضربات البلف.. واهب ف الراسين ستاتن بلوفي واسطوانتها ثمان الها رشوفي لاصرخ دزانها.. صوووت الشكمان.مثل هزلام الرعودي ولا صارووخن عبر الحدودي اشهد ان بعض المواتر عز اهلها لو نحسب ف مزاياها ونلها.. والله مانحصي عدد. اعذروني لو قصرنا ف الوصوفي حار فكري من عجايب مايشوفي ف مزاياها الشبح.. من اقتناي الشاص عندي خلفاتي.
أبو كنان
مبدع يا البكيري في طرحك ونقدك ما شاء الله
محمدمحمد
اللهم اشفه وعافه وطول في عمره في طاعتك وانفع به الاسلام والمسلمين استودعناه الله وهوالسميع العليم الحي القيوم ولاحول ولاقوةالابالله
أبو كنان
رحمه الله وتجاوز عنه وألهم أهله الصبر والسلوان

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