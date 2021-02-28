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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

Time منذ 42 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولًا لأمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على مناطق ( جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل ، القصيم ،الشرقية، الرياض).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط. وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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الطقس

أحدث التعليقات

أبو كنان
وما تتوقعون من يتعاقر أم الخبائث؟ جرائم بالجملة وما خفي أعظم!
اللهو البرى
عز يالجيب الشبح وصفه خليجي وارد الفين وعشر واللون بيجي قيمته فوق المية.. جعل من سوا جنوطه والرفافي. واهب نسافته عريضاتن خفافي للرمال والدروب الهملية.. مسجلة ف الاستمارة حور عينا وأشهدوا للواجهية والمكينا زرق وانواره زينون.. حسبه الله لاجفل جفل الغزالي الأماني مايخيب ظن غالي.. لا وطا بنزين له.. والجنوط اللي تشكل بنعكاسي كعب عدرا من رفيعات المقاسي والبستها شامية.. والفليتر والجناح بها ظلالي فوق منثورة شعرها شلشلالي مالها ولد الفلس.. والراتب ماتمل بها َ الرفوفي عطر لوشن ف جواعدها يذوبي لاشبك دفع أربعة.. جعل من سوا الفلاتر بالتوازي واهب للبخاخ جهدة واعتزازي فوق ضربات البلف.. واهب ف الراسين ستاتن بلوفي واسطوانتها ثمان الها رشوفي لاصرخ دزانها.. صوووت الشكمان.مثل هزلام الرعودي ولا صارووخن عبر الحدودي اشهد ان بعض المواتر عز اهلها لو نحسب ف مزاياها ونلها.. والله مانحصي عدد. اعذروني لو قصرنا ف الوصوفي حار فكري من عجايب مايشوفي ف مزاياها الشبح.. من اقتناي الشاص عندي خلفاتي.
أبو كنان
مبدع يا البكيري في طرحك ونقدك ما شاء الله
محمدمحمد
اللهم اشفه وعافه وطول في عمره في طاعتك وانفع به الاسلام والمسلمين استودعناه الله وهوالسميع العليم الحي القيوم ولاحول ولاقوةالابالله
أبو كنان
رحمه الله وتجاوز عنه وألهم أهله الصبر والسلوان

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