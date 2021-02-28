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رجل يهدي زوجته سيارة ويطالبها بتسديد أقساطها!

Time منذ 26 دقيقة
Views 547
رجل يهدي زوجته سيارة ويطالبها بتسديد أقساطها!

أبوظبي (صدى):
فاجأ رجل في الإمارات زوجته في عيد ميلادها، بشراء سيارة فاخرة لها، ولكن لم تكتمل فرحتها.

ووجدت الزوجة نفسها مطالبة بسداد قيمة أقساط السيارة، التي تبلغ حوالي 107 آلف و977 درهم.

ولم يكتف الزوج بذلك بل أقام دعوى قضائية طالبها فيها بإلزامها بسداد قيمة السيارة لصالح أحد البنوك.

وأوضح الزوج أمام المحكمة أن العلاقة الزوجية لا تزال قائمة بينه وبين المشكو عليها، إلا أنه توجد دعاوى أخرى بينهما، لتخرج الزوجة عن صمتها قائلة إن السيارة قدمت لها كهدية لعيد ميلادها وليس لها أن تتحمل أقساطها.

وأقرت المحكمة بأن تمويل السيارة ودفع أقساطها ليس من شأن الزوجة، ولا يثبت للزوج بأنها هي الملزومة بدفع الأموال.

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الامارات
سيارة فاخرة

أحدث التعليقات

الريان
ليتك ما صورت
مونديالي
الله يكتب لنا الفوز أمام القادسية حرقت اعصابنا
abdul
قصيدة لا تحل ولا تربط ، ولا تسيْڤد آس الورطان.
abdul
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان .
سهااام
جبناء يستقوا على حيوان ضعيف لو انهم رموا بقايه الاكل له ماهجم على دجاجهم .. ربنا يقتص منهم

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