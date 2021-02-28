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بالفيديو.. قصة رجل رفعت عليه زوجته أكثر من 10 قضايا فسخ نكاح

Time منذ 43 دقيقة
Views 1723
بالفيديو.. قصة رجل رفعت عليه زوجته أكثر من 10 قضايا فسخ نكاح

عادل الحربي (صدى):
كشفت المحامية راوية المالكي، عن الوجه الآخر لاستغلال سهولة إجراءات التقاضي في قضايا فسخ عقد النكاح.

وروت المالكي خلال برنامج " ياهلا " قصة رجل رفعت عليه زوجته أكثر من 10 قضايا فسخ عقد نكاح.

وقالت: " تواصل معي زوج كل ما يتهاوش وزوجته تطلب فسخ النكاح، وترجع ثانية الزوجة، وقبل يومين تراضى الزوجين رجع الزوج يتصل علي يقول لي: عندي قضية فسخ نكاح نحضر ولا لا ".

وأشارت المحامية راوية المالكي إلى أنها تقدم الاستشارات المجانية في قضايا الأحوال الشخصية فقط، من باب المساعدة للجنسين.

الجدير بالذكر أن نظام الأحوال الشخصية الجديد والمتوقع إقراره قريبا، أوضح أن المحكمة تفسخ عقد زواج الزوجة التي لم يتم الدخول بها بناء على طلبها لعدم أداء الزوج مهرها إذا انتهى الأجل الذي حددته المحكمة لأداء المهر ولم يؤده، على ألا يزيد الأجل على 30 يوماً من تاريخ الطلب.

وتفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا امتنع زوجها عن الإنفاق، أو إذا ادعى الزوج الإعسار بالنفقة الواجبة لزوجته، ولها أن تطلب فسخ العقد فورا، كما تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة لإضرار الزوج بها ضررا بينا يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف.

وفي حال لم يثبت الضرر الواضح البيّن، فإن المحكمة تلجأ إلى الإصلاح بينهما، واختيار حكم من كل طرف لتقصّي أسباب الشقاق.

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راوية المالكي

أحدث التعليقات

الريان
ليتك ما صورت
مونديالي
الله يكتب لنا الفوز أمام القادسية حرقت اعصابنا
abdul
قصيدة لا تحل ولا تربط ، ولا تسيْڤد آس الورطان.
abdul
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان .
سهااام
جبناء يستقوا على حيوان ضعيف لو انهم رموا بقايه الاكل له ماهجم على دجاجهم .. ربنا يقتص منهم

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