جستنيه: إيقاف حسين عبدالغني قرار غريب

طلال الغامدي (صدى):
رأى الناقد الرياضي عدنان جستنيه، أن قرار لجنة الانضباط بإيقاف حسين عبد الغني المدير التنفيذي بنادي النصر، قرار غريب.
وقال جستنيه: " أنا من أول الناقدين لعبد الغني وسلوكياته، لكن قرار لجنة الانضباط بحقه غريب ".
وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم قررت، إيقاف حسين عبدالغني مباراتين، وتغرمه 40 ألف ريال لمحاولته الاعتداء على مسؤول من فريق الشباب، ورد شكوى نادي الشباب بشأن شبهة التمييز العنصري.
وأوقفت لجنة الانضباط، أيضًا لاعب الشباب سيبا مباراتين، وتغرمه 200 ألف ريال لنشره تصريح تضمن إثارة للرأي العام، كما قررت إيقاف رئيس نادي الشباب خالد البلطان 3 مباريات وتغريمه 40 ألف ريال.