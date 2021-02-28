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جستنيه: إيقاف حسين عبدالغني قرار غريب

Time منذ 19 دقيقة
Views 1301
جستنيه: إيقاف حسين عبدالغني قرار غريب

طلال الغامدي (صدى):
رأى الناقد الرياضي عدنان جستنيه، أن قرار لجنة الانضباط بإيقاف حسين عبد الغني المدير التنفيذي بنادي النصر، قرار غريب.

وقال جستنيه: " أنا من أول الناقدين لعبد الغني وسلوكياته، لكن قرار لجنة الانضباط بحقه غريب ".

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم قررت، إيقاف حسين عبدالغني مباراتين، وتغرمه 40 ألف ريال لمحاولته الاعتداء على مسؤول من فريق الشباب، ورد شكوى نادي الشباب بشأن شبهة التمييز العنصري.

‏‎وأوقفت لجنة الانضباط، أيضًا لاعب الشباب سيبا مباراتين، وتغرمه 200 ألف ريال لنشره تصريح تضمن إثارة للرأي العام، كما قررت إيقاف رئيس نادي الشباب خالد البلطان 3 مباريات وتغريمه 40 ألف ريال.

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حسين عبدالغني
جستنيه

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
أتمنى إعطاء الحقيقة العلمية فرصة للظهور للعلنية سيما وأن الجامعات تضخ الآلاف الخريجين كل عام رغم أن العلوم بها علة مستمرة تكمن في أسس ومباديء وقواعد علم الكيمياء الكمية المغلوطة
د محمد ماجد بخش
لكل ذرة عنصر وحدة عنصر ممثلة، بعدد ممثل لذرات العنصر المكافئة
د محمد ماجد بخش
التوافق العددي لتمثيل وحدات العناصر، له أكثر من صورة ممثلة بمجموع وحدات العنصر
رشدان
ايران تعمل مع نفسها ولم تفكر باترامب اوبايدن دولة مستقوية على العالم وبايدن سوف يرفع العقوبات غصب علية ننتظر ونراء
د محمد ماجد بخش
أساس تمثيل تسلسل عرض العناصر هو أساس الفترة الممثلة وعدد وحدات تمثيل الكتلة الفراغية الممثلة لعدد وحدات الثقالة المحددة لوحدات تمثيل الدرجة

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