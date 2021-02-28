الأعداد السابقة للصحيفة

اعتراض وتدمير صاروخ بالستي تجاه الرياض و6 طائرات "مفخخة" بخميس مشيط

Time منذ ساعة
Views 1546
Comment 2
اعتراض وتدمير صاروخ بالستي تجاه الرياض و6 طائرات "مفخخة" بخميس مشيط

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - مساء (السبت) وصباح الأحد الموافق (27 -28 فبراير 2021م ) من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي "واحد " أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه مدينة (الرياض)، وعدد (6) طائرات دون طيار "مفخخة" تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية وكذلك مدينة جازان ومدينة خميس مشيط.

وأضاف العميد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار"المفخخة".

وبين العميد المالكي أن كفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تصدت وأحبطت هذه التهديدات برصدها عند إطلاقها من داخل مناطق سيطرة المليشيا الحوثية ومن ثم متابعتها وتدميرها.

وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الاعتداءات والأعمال الإرهابية والتعامل مع مصادر التهديد وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
أتمنى إعطاء الحقيقة العلمية فرصة للظهور للعلنية سيما وأن الجامعات تضخ الآلاف الخريجين كل عام رغم أن العلوم بها علة مستمرة تكمن في أسس ومباديء وقواعد علم الكيمياء الكمية المغلوطة
د محمد ماجد بخش
لكل ذرة عنصر وحدة عنصر ممثلة، بعدد ممثل لذرات العنصر المكافئة
د محمد ماجد بخش
التوافق العددي لتمثيل وحدات العناصر، له أكثر من صورة ممثلة بمجموع وحدات العنصر
رشدان
ايران تعمل مع نفسها ولم تفكر باترامب اوبايدن دولة مستقوية على العالم وبايدن سوف يرفع العقوبات غصب علية ننتظر ونراء
د محمد ماجد بخش
أساس تمثيل تسلسل عرض العناصر هو أساس الفترة الممثلة وعدد وحدات تمثيل الكتلة الفراغية الممثلة لعدد وحدات الثقالة المحددة لوحدات تمثيل الدرجة

أخر الأخبار

رد فعل مفاجئ من أحلام بعدما تمنت فتاة الموت لريان جيلر
رد فعل مفاجئ من أحلام بعدما تمنت فتاة الموت لريان جيلر
Time منذ دقيقة Views 18
جستنيه: إيقاف حسين عبدالغني قرار غريب
جستنيه: إيقاف حسين عبدالغني قرار غريب
Time منذ 19 دقيقة Views 1299
الدفاع المدني يباشر سقوط شظايا صاروخ باليستي على عدة أحياء سكنية بالرياض
الدفاع المدني يباشر سقوط شظايا صاروخ باليستي على عدة أحياء سكنية بالرياض
Time منذ ساعة Views 1984
اعتراض وتدمير صاروخ بالستي تجاه الرياض و6 طائرات "مفخخة" بخميس مشيط
اعتراض وتدمير صاروخ بالستي تجاه الرياض و6 طائرات "مفخخة" بخميس مشيط
Time منذ ساعة Views 1546
شاهد.. إطلاق نار كثيف في جنازة رجل أعمال عراقي يثير الجدل
شاهد.. إطلاق نار كثيف في جنازة رجل أعمال عراقي يثير الجدل
Time منذ ساعة Views 545
مقطع صادم لشاب يعذب كلبا في رفحاء: اللي يقولي حرام أشق حلقه
مقطع صادم لشاب يعذب كلبا في رفحاء: اللي يقولي حرام أشق حلقه
Time منذ ساعة Views 1839
الكويت تدين بشدة استهداف الحوثي للمدنيين في المملكة
الكويت تدين بشدة استهداف الحوثي للمدنيين في المملكة
Time منذ ساعتين Views 1531
شاب يختطف خطيبته بعد رفض الأهل إتمام الزواج
شاب يختطف خطيبته بعد رفض الأهل إتمام الزواج
Time منذ ساعتين Views 972
مصر تعلن ضوابط صلاة التراويح
مصر تعلن ضوابط صلاة التراويح
Time منذ ساعتين Views 1944
قرية كاف الاثرية بمحافظة القريات بعدسة صدى
قرية كاف الاثرية بمحافظة القريات بعدسة صدى
Time منذ ساعتين Views 873