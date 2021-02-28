الأعداد السابقة للصحيفة

قصيدة جديدة للأمير عبد الرحمن بن مساعد بصورة معبرة عنوانها "الشعب خلف قيادته"

Time منذ 8 ساعات
Views 3437
Comment 2
قصيدة جديدة للأمير عبد الرحمن بن مساعد بصورة معبرة عنوانها "الشعب خلف قيادته"

الرياض (صدى):
نظم الأمير عبد الرحمن بن مساعد قصيدة جديدة عبر فيها عن التفاف الشعب حول قيادته ورفض كافة المحاولات التي تهدف للنيل من المملكة بتهم باطلة.

وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد، في قصيدته:"هل أدرك السفهاءُ بعد تَوَهُّمِ، أن السعوديين سيفُ المُلهِمِ، ماجَ البغاةُ بقضّهم وقضيضهم، يرجون هدم بنائه المُتقدّمِ، جعلوا أبا سلمان نصب عيونهم، ظهر الخفيُّ وكل حقدٍ مظلمِ، سلّوا على فخر البلاد سيوفهم، ونسوا بأنّ الشّعبَ كفُّ المعصمِ!".

ونشر الأمير عبدالرحمن بن مساعد، صورة ظهر فيها ولي العهد وخلفه عدد كبير من المواطنين، مما أثارت الصورة إعجاب متابعيه.

وكانت وزارة الخارجية، ردت على التقرير الأمريكي عن مقتل خاشقجي، مؤكدة أن حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولايمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.

Time واتساب
الأمير عبدالرحمن بن مساعد
الأمير محمد بن سلمان

أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههههههههه كفايه دعايه لنسك يا بدور . ان احببتي الزواج مسياره مره اخرى فيجب عليك ان تقبلي بأقل المهور ولتكن في حدود ال 10 الاف ريال فقط و لاتنسي انك كبيره في العمر ومستهلكه بتعدد الزيجات
واضح*** وصريح***
هههههههههههههه، خووووووووش هدية يالنصاب البكاش..
سعووود
يا جماعة الشخص هذا غثيييييييث جدا .. وطبال مكشوف وبشكل مزعج .. الله يفكنا منه هو ووبعض ضيوفه .. الحين لأني اتكلمت عنه يقولون بسبب ميولي الكروي .. لكن ابشركم انا ما أشجع اي فريق ولا لي في الكورة لكن سبحان من وضع في داخلي البغض لهذا الشخص .
واضح*** وصريح***
أيا أمة ضحكت على ذقونها،خامني وزمرته،، ويا أمة ظحكت من جهلها الأمم.
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

أخر الأخبار

نظرية فيزيائية تُدين قائدي مركبتين تسببا في موت 3 أشخاص
نظرية فيزيائية تُدين قائدي مركبتين تسببا في موت 3 أشخاص
Time منذ 19 دقيقة Views 1369
مباريات اليوم الأحد
مباريات اليوم الأحد
Time منذ 24 دقيقة Views 1520
تناول كميات كبيرة من الملح يؤدي إلى الوفاة المبكرة
تناول كميات كبيرة من الملح يؤدي إلى الوفاة المبكرة
Time منذ 30 دقيقة Views 1355
أسباب المشي أثناء النوم ونصائح هامة للمصابين
أسباب المشي أثناء النوم ونصائح هامة للمصابين
Time منذ 34 دقيقة Views 1394
بالفيديو.. بدور البراهيم تلقي باقة ورد أحمر خارج غرفة الفندق
بالفيديو.. بدور البراهيم تلقي باقة ورد أحمر خارج غرفة الفندق
Time منذ 39 دقيقة Views 830
مجلس الضمان الصحي التعاوني يعلن عن وظائف شاغرة
مجلس الضمان الصحي التعاوني يعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 44 دقيقة Views 1566
تقديم خدمات التأمين الطبي لموظفي "الحج" المتعاقدين
تقديم خدمات التأمين الطبي لموظفي "الحج" المتعاقدين
Time منذ 49 دقيقة Views 1631
الحصيني: حالة ممطرة خفيفة خلال الـ 24 ساعة القادمة
الحصيني: حالة ممطرة خفيفة خلال الـ 24 ساعة القادمة
Time منذ ساعة Views 1816
صورة للحرم المكي الشريف
صورة للحرم المكي الشريف
Time منذ ساعة Views 446
حفل زفاف في مخيم للنازحين السوريين يتحول لمأتم
حفل زفاف في مخيم للنازحين السوريين يتحول لمأتم
Time منذ ساعة Views 1309