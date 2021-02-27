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الكويت تدين بشدة استهداف الحوثي للمدنيين في المملكة

Time منذ 29 دقيقة
Views 1330
الكويت تدين بشدة استهداف الحوثي للمدنيين في المملكة

خالد الظفيري (صدى):
أدانت الكويت بأشد العبارات مواصلة الميليشيات الحوثية ارتكاب جرائمها الإرهابية عبر استهداف المدنيين والمناطق المدنية في العاصمة الرياض وباقي المدن في المملكة عبر إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية أمس في بيان لها: "إن إصرار الميليشيات الحوثية على مواصلة هذه الأعمال الإرهابية يشكل استمرارا للتصعيد الخطير الذي تقوم به هذه الميليشيات للإضرار بأمن المملكة العربية السعودية وتقويض استقرار المنطقة وتحد سافر للقانون الدولي والإنساني وعرقلة للجهود الدولية الساعية للوصول إلى حل سياسي ينهي الصراع الدائر في اليمن".

وجددت دعوة دولة الكويت للمجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن للقيام بواجباته للجم هذا التصعيد الخطير ووضع حد له وصيانة الأمن والسلم الدوليين.

واختتمت بيانها بالتأكيد على وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

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المملكة
الكويت
الحوثيون

أحدث التعليقات

فهد
وش عندهم الصرامي يكشف عن المسؤول الأول عن خسارة الأهلي أمام الفيصلي حسسوني انها مصيبه وانها كارثه وجريمه او خساره مال عام ترون بالنهايه كوره مباراه اكيد فيها الفائز والخاسر او تعادل وكل فريق يبذل مجهوده بالنهايه الاعبين بشر وكل واحد عنده طاقته لاتكبرون الموضوع وبلبله وقرقره الصحيفه صارت كلها كلام فاضي من ناس فاضيه تبي تطلع علي الساحه الاعلاميه مهما كان الي عندها وتأجيج المشجعين علي بعض وهو تاكي يشرب الشاي مع لاعب فريق الخصم او اداري ويضحكون عليهم كبرو عقلكم يا اخوان من هالعصبيه لفاضيه
احمد
لا حول ولا قوة الا بالله
انا
الاهلي مشكلتهم هالسومه لي فريق يعتمد على لاعب واحد ماهو فريق
د محمد ماجد بخش
الشهرة اخذت من ال"فرعونية" مبادئها وأصبحت " نعرة " بدلا من أن تكون نعمة هيهات المساواة ما بين شهرة وشهرة إنها موجة القنوات المرئية الراقصة والدنجوانية
ريان الزهراني
يرب تيسر فضلي وترزقني وتيسر امري وتفرج امري

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