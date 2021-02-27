شاب يختطف خطيبته بعد رفض الأهل إتمام الزواج

القاهرة (صدى):
أقدم شاب في مصر على خطف خطيبته القاصر 15 عاما، وذلك بعد فسخ والدها خطبته، ورفضه إتمام الزواج.
وقام الشاب 25 عامًا باختطف خطيبته لإجبار والدها على تزويجها منه بعد فسخ الأخير الخطوبة بسبب إدمانه المخدرات.
ومن جانبه تقدم والد الفتاة ببلاغ إلى الشرطة، والتي بدورها تمكنت من ضبط المتهم، الذي أقر بفعلته.
وقال المتهم في اعترافاته إنه خطف المجني عليها بالقوة، واقتادها إلى منزله ومكثت لديه مدة 48 ساعة، وعند شعوره بمحاولة أسرتها البحث عنها، قرر نقلها إلى إحدى السيدات لتمكث معها، ولم يستمر الأمر طويلا حتى ألقي القبض عليه.