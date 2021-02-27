الأعداد السابقة للصحيفة

شاب يختطف خطيبته بعد رفض الأهل إتمام الزواج

Time منذ 37 دقيقة
Views 618
شاب يختطف خطيبته بعد رفض الأهل إتمام الزواج

القاهرة (صدى):
أقدم شاب في مصر على خطف خطيبته القاصر 15 عاما، وذلك بعد فسخ والدها خطبته، ورفضه إتمام الزواج.

وقام الشاب 25 عامًا باختطف خطيبته لإجبار والدها على تزويجها منه بعد فسخ الأخير الخطوبة بسبب إدمانه المخدرات.

ومن جانبه تقدم والد الفتاة ببلاغ إلى الشرطة، والتي بدورها تمكنت من ضبط المتهم، الذي أقر بفعلته.

وقال المتهم في اعترافاته إنه خطف المجني عليها بالقوة، واقتادها إلى منزله ومكثت لديه مدة 48 ساعة، وعند شعوره بمحاولة أسرتها البحث عنها، قرر نقلها إلى إحدى السيدات لتمكث معها، ولم يستمر الأمر طويلا حتى ألقي القبض عليه.

Time واتساب
مصر
اختطاف
الداعية المصري مظهر شاهين
الق

أحدث التعليقات

فهد
وش عندهم الصرامي يكشف عن المسؤول الأول عن خسارة الأهلي أمام الفيصلي حسسوني انها مصيبه وانها كارثه وجريمه او خساره مال عام ترون بالنهايه كوره مباراه اكيد فيها الفائز والخاسر او تعادل وكل فريق يبذل مجهوده بالنهايه الاعبين بشر وكل واحد عنده طاقته لاتكبرون الموضوع وبلبله وقرقره الصحيفه صارت كلها كلام فاضي من ناس فاضيه تبي تطلع علي الساحه الاعلاميه مهما كان الي عندها وتأجيج المشجعين علي بعض وهو تاكي يشرب الشاي مع لاعب فريق الخصم او اداري ويضحكون عليهم كبرو عقلكم يا اخوان من هالعصبيه لفاضيه
احمد
لا حول ولا قوة الا بالله
انا
الاهلي مشكلتهم هالسومه لي فريق يعتمد على لاعب واحد ماهو فريق
د محمد ماجد بخش
الشهرة اخذت من ال"فرعونية" مبادئها وأصبحت " نعرة " بدلا من أن تكون نعمة هيهات المساواة ما بين شهرة وشهرة إنها موجة القنوات المرئية الراقصة والدنجوانية
ريان الزهراني
يرب تيسر فضلي وترزقني وتيسر امري وتفرج امري

أخر الأخبار

الكويت تدين بشدة استهداف الحوثي للمدنيين في المملكة
الكويت تدين بشدة استهداف الحوثي للمدنيين في المملكة
Time منذ 29 دقيقة Views 1325
شاب يختطف خطيبته بعد رفض الأهل إتمام الزواج
شاب يختطف خطيبته بعد رفض الأهل إتمام الزواج
Time منذ 37 دقيقة Views 618
مصر تعلن ضوابط صلاة التراويح
مصر تعلن ضوابط صلاة التراويح
Time منذ ساعة Views 1732
قرية كاف الاثرية بمحافظة القريات بعدسة صدى
قرية كاف الاثرية بمحافظة القريات بعدسة صدى
Time منذ ساعة Views 527
جمال الطبيعة للطريق الرابط بين مقنا وطيب اسم بعدسة صدى
جمال الطبيعة للطريق الرابط بين مقنا وطيب اسم بعدسة صدى
Time منذ ساعة Views 538
اكبر صورة لجدارية الملك عبدالعزيز رحمه الله بمدينة طريف
اكبر صورة لجدارية الملك عبدالعزيز رحمه الله بمدينة طريف
Time منذ ساعة Views 528
حوض الاسماك في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة
حوض الاسماك في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة
Time منذ ساعة Views 616
العثيمين يندد بالهجوم الحوثي اتجاه الرياض
العثيمين يندد بالهجوم الحوثي اتجاه الرياض
Time منذ ساعة Views 1597
الشيخ محمد العيسى يوقف حرق جثث ضحايا كورونا في سريلانكا
الشيخ محمد العيسى يوقف حرق جثث ضحايا كورونا في سريلانكا
Time منذ ساعة Views 1743
عدد لم يحققه سوى المملكة: اعتراض 526 طائرة مسيرة و346 صاروخًا باليستيًا
عدد لم يحققه سوى المملكة: اعتراض 526 طائرة مسيرة و346 صاروخًا باليستيًا
Time منذ ساعة Views 1577