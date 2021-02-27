مصر تعلن ضوابط صلاة التراويح

القاهرة (صدى):
أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، أمس السبت، ضوابط صلاة التروايح خلال شهر رمضان القادم.
وقررت وزارة الأوقاف إقامة صلاة التراويح في رمضان وفق الضوابط الاحترازية في المساجد التي تقام فيها "صلاة الجمعة" فقط.
وجاء القرار دون السماح بأية موائد إفطار، أو إقامة اعتكاف، مع استمرار عدم السماح بفتح الأضرحة أو دورات المياه أو دور المناسبات، وبمراعاة كافة الضوابط القائمة والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتكثيف عمليات النظافة والتعقيم المستمرين.
وأكدت الوزارة أنه لاحرج من صلاة التراويح في البيت، مشيرة إلى أن ذلك يستحب في الظروف التي نمر بها.