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مصر تعلن ضوابط صلاة التراويح

Time منذ ساعة
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مصر تعلن ضوابط صلاة التراويح

القاهرة (صدى):
أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، أمس السبت، ضوابط صلاة التروايح خلال شهر رمضان القادم.

وقررت وزارة الأوقاف إقامة صلاة التراويح في رمضان وفق الضوابط الاحترازية في المساجد التي تقام فيها "صلاة الجمعة" فقط.

وجاء القرار دون السماح بأية موائد إفطار، أو إقامة اعتكاف، مع استمرار عدم السماح بفتح الأضرحة أو دورات المياه أو دور المناسبات، وبمراعاة كافة الضوابط القائمة والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتكثيف عمليات النظافة والتعقيم المستمرين.

وأكدت الوزارة أنه لاحرج من صلاة التراويح في البيت، مشيرة إلى أن ذلك يستحب في الظروف التي نمر بها.

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رمضان
كورونا
التراويح

أحدث التعليقات

فهد
وش عندهم الصرامي يكشف عن المسؤول الأول عن خسارة الأهلي أمام الفيصلي حسسوني انها مصيبه وانها كارثه وجريمه او خساره مال عام ترون بالنهايه كوره مباراه اكيد فيها الفائز والخاسر او تعادل وكل فريق يبذل مجهوده بالنهايه الاعبين بشر وكل واحد عنده طاقته لاتكبرون الموضوع وبلبله وقرقره الصحيفه صارت كلها كلام فاضي من ناس فاضيه تبي تطلع علي الساحه الاعلاميه مهما كان الي عندها وتأجيج المشجعين علي بعض وهو تاكي يشرب الشاي مع لاعب فريق الخصم او اداري ويضحكون عليهم كبرو عقلكم يا اخوان من هالعصبيه لفاضيه
احمد
لا حول ولا قوة الا بالله
انا
الاهلي مشكلتهم هالسومه لي فريق يعتمد على لاعب واحد ماهو فريق
د محمد ماجد بخش
الشهرة اخذت من ال"فرعونية" مبادئها وأصبحت " نعرة " بدلا من أن تكون نعمة هيهات المساواة ما بين شهرة وشهرة إنها موجة القنوات المرئية الراقصة والدنجوانية
ريان الزهراني
يرب تيسر فضلي وترزقني وتيسر امري وتفرج امري

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