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العثيمين يندد بالهجوم الحوثي اتجاه الرياض

Time منذ ساعة
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العثيمين يندد بالهجوم الحوثي اتجاه الرياض

الرياض (صدى):
ندد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم ، بشدة بالهجوم الباليستي من ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه الرياض وعدد من الطائرات المسيرة (المفخخة) لاستهداف المدنيين بالمملكة، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها جميعا قبل الوصول إلى أهدافها.

وأشاد الأمين العام بالقدرات العالية لقوات التحالف لصد الهجمات الحوثية الإرهابية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بشكل متعمد وممنهج.

وأكد العثيمين أن المنظمة تساند وتؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لوقف "جرائم الحرب" التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار والزوارق (المفخخة) لاستهداف الأبرياء من المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

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الرياض
الحوثيون
العثيمين

أحدث التعليقات

فهد
وش عندهم الصرامي يكشف عن المسؤول الأول عن خسارة الأهلي أمام الفيصلي حسسوني انها مصيبه وانها كارثه وجريمه او خساره مال عام ترون بالنهايه كوره مباراه اكيد فيها الفائز والخاسر او تعادل وكل فريق يبذل مجهوده بالنهايه الاعبين بشر وكل واحد عنده طاقته لاتكبرون الموضوع وبلبله وقرقره الصحيفه صارت كلها كلام فاضي من ناس فاضيه تبي تطلع علي الساحه الاعلاميه مهما كان الي عندها وتأجيج المشجعين علي بعض وهو تاكي يشرب الشاي مع لاعب فريق الخصم او اداري ويضحكون عليهم كبرو عقلكم يا اخوان من هالعصبيه لفاضيه
احمد
لا حول ولا قوة الا بالله
انا
الاهلي مشكلتهم هالسومه لي فريق يعتمد على لاعب واحد ماهو فريق
د محمد ماجد بخش
الشهرة اخذت من ال"فرعونية" مبادئها وأصبحت " نعرة " بدلا من أن تكون نعمة هيهات المساواة ما بين شهرة وشهرة إنها موجة القنوات المرئية الراقصة والدنجوانية
ريان الزهراني
يرب تيسر فضلي وترزقني وتيسر امري وتفرج امري

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