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بالفيديو.. قصة تعرض سيدة للاختطاف 3 مرات من قبل طليقها

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. قصة تعرض سيدة للاختطاف 3 مرات من قبل طليقها

عادل الحربي (صدى):
كشفت المحامية راوية المالكي عن أبرز قضايا الأحوال الشخصية التي قدّمت فيها استشارات قانونية مجانية خلال مسيرتها.

وقالت المالكي في حديثها لبرنامج "ياهلا" على قناة "روتانا خليجية" اليوم (السبت)، أن من بين القضايا تعرض سيدة للاختطاف 3 مرات من قبل طليقها، مشيرة إلى أن الزوجة كانت تعرضت للإيذاء من طليقها وقدمت شكوى ضده، وحُكم عليه بالسجن، وبعد خروجه اختطفها 3 مرات بهدف تعنيفها واغتصابها.

ومن ناحية أخرى ، كشفت عن رفع زوجة أخرى أكثر من 10 قضايا فسخ نكاح ضد زوجها، مستغلة سهولة الإجراءات من خلال رفع الشكوى إلكترونياً.

وأشارت إلى أن آخر قضية بين الزوجين كانت جلستها محددا لها قبل يومين، قبل أن يتصالحا وتعود السيدة لبيت الزوجية.

Time واتساب
قضايا الأحوال الشخصية
يا هلا

أحدث التعليقات

المهم
نزع العداد مباشرة هو الاجدر من وضع الملصق .المهتري
زائر
انت يا عبدل ------------السلاح هو اللي ممنوع اما غير كل المواني شغاله الانقلابي هو الحوثي النجس وهو اللي هاجم المدن والعاصمه والحكومه الشرعيه واستولي علي الاسلحه وفيه قرار من مجلس الامن بالفصل السابع لدحر الانقلاب وارجاع الحكومه الشرعيه
ابو فهد
قصدك مطرود اسياء بكبيررر اسيا ماتنقال لنادي مطرود ثانيا شكواكم تبي تحرث تهديد مسؤلكم ومثبت تهديد بالفديووو يعني راح تجيبونها على انفسكم مشكله اذا الواحد خلص من الصياح وجلس يفكر بالانتقام 🤫
منصور
اش بيقول كريري في الشكوى حقه اش سوى بيتروس🥱🥱🥱🥱🥱😲😲😲
abdul
٣ مرات اختطاف ؟ ممكن كانت تواعده في مكان ما ليحضر بسيارته ويختطفها. ثلاث مرات اختطفك، وربما يعيدك بعد ساعات او ليال الى المكان اللي اختطفك منه ؟ ونحنا ينضحك علينا بهذه القصص ؟

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