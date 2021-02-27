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قصيدة جديدة للأمير عبد الرحمن بن مساعد بصورة معبرة عنوانها "الشعب خلف قيادته"

Time منذ ساعة
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قصيدة جديدة للأمير عبد الرحمن بن مساعد بصورة معبرة عنوانها "الشعب خلف قيادته"

الرياض (صدى):
نظم الأمير عبد الرحمن بن مساعد قصيدة جديدة عبر فيها عن التفاف الشعب قيادته ورفض كافة المحاولات التي تهدف للنيل من المملكة بتهم باطلة.

وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد، في قصيدته:"هل أدرك السفهاءُ بعد تَوَهُّمِ، أن السعوديين سيفُ المُلهِمِ، ماجَ البغاةُ بقضّهم وقضيضهم، يرجون هدم بنائه المُتقدّمِ، جعلوا أبا سلمان نصب عيونهم، ظهر الخفيُّ وكل حقدٍ مظلمِ، سلّوا على فخر البلاد سيوفهم، ونسوا بأنّ الشّعبَ كفُّ المعصمِ!".

ونشر الأمير عبدالرحمن بن مساعد، صورة ظهر فيها ولي العهد وخلفه عدد كبير من المواطنين، مما أثارت الصورة إعجاب متابعيه.

وكانت وزارة الخارجية، ردت على التقرير الأمريكي عن مقتل خاشقجي، مؤكدة أن حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولايمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.

Time واتساب
الأمير عبدالرحمن بن مساعد
الأمير محمد بن سلمان

أحدث التعليقات

المهم
نزع العداد مباشرة هو الاجدر من وضع الملصق .المهتري
زائر
انت يا عبدل ------------السلاح هو اللي ممنوع اما غير كل المواني شغاله الانقلابي هو الحوثي النجس وهو اللي هاجم المدن والعاصمه والحكومه الشرعيه واستولي علي الاسلحه وفيه قرار من مجلس الامن بالفصل السابع لدحر الانقلاب وارجاع الحكومه الشرعيه
ابو فهد
قصدك مطرود اسياء بكبيررر اسيا ماتنقال لنادي مطرود ثانيا شكواكم تبي تحرث تهديد مسؤلكم ومثبت تهديد بالفديووو يعني راح تجيبونها على انفسكم مشكله اذا الواحد خلص من الصياح وجلس يفكر بالانتقام 🤫
منصور
اش بيقول كريري في الشكوى حقه اش سوى بيتروس🥱🥱🥱🥱🥱😲😲😲
abdul
٣ مرات اختطاف ؟ ممكن كانت تواعده في مكان ما ليحضر بسيارته ويختطفها. ثلاث مرات اختطفك، وربما يعيدك بعد ساعات او ليال الى المكان اللي اختطفك منه ؟ ونحنا ينضحك علينا بهذه القصص ؟

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