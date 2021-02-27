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شاهد.. تعليق لاعب الأهلي على خسارة فريقه أمام الفيصلي:" التوفيق لم يحالفنا "

Time منذ 19 دقيقة
Views 1451
شاهد.. تعليق لاعب الأهلي على خسارة فريقه أمام الفيصلي:" التوفيق لم يحالفنا "

طلال الغامدي (صدى):
علق لاعب الأهلي، سلطان مندش، على خسارة فريقه أمام الفيصلي، بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

قال سلطان مندش خلال تصريحات تلفزيونية، عقب المباراة:"لم نستغل الفرص في الشوط الأول"، لافتا:" قدّمنا مباراة كبيرة والتوفيق لم يحالفنا".

وأوضح:" خروجي من المباراة كان فنيا"، مشيرا:" وطمح لبطولة ونعتذر للجمهور والنادي الأهلي، وأعتقد القادم أفضل".

ورفع الفيصلي رصيده إلى 29 نقطة، ليقفز إلى المركز الثامن مؤقتًا، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 35 نقطة، في المركز الثالث من دوري المحترفين

Time واتساب
الشباب
الأهلي
سلطان مندش
الجولة 21

أحدث التعليقات

ابو منى
الاسيوية سهلة مع اسكوبار والا جالسين عشرين سنه تفحطون ما اخذتوها مليار ونصف ياظلمة
abdul
اذا كانت متزوجة ببنت مثلها لازم الواحدة الزوج، والاخرى الزوجة. فمافيش شيئ غريب في لبس الزوج ( وان كانت انثى عضويا ) للبشت . في النهاية كلتاهن زوج وزوجة ، واحدة فاعلة، والاخرى مفعول بها. لو توسّعت اكثر في الشرح رقيب مجلة صدى بيقصه. هذا هو الامر الماشي بين معظم المثليين/ المتخنثين/ السحاقيات .
شرحبيل
الواسطه بتطلعه فلان يعرف فلان
ابوبدر
الله يخليه ويشفيه واهل الاشاعات لا تعطونهم وجه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
المصيبه لما تقول يافلان تصلي يرد لا كافر بكل بساطة

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