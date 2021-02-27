شاهد.. تعليق لاعب الأهلي على خسارة فريقه أمام الفيصلي:" التوفيق لم يحالفنا "

طلال الغامدي (صدى):
علق لاعب الأهلي، سلطان مندش، على خسارة فريقه أمام الفيصلي، بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
قال سلطان مندش خلال تصريحات تلفزيونية، عقب المباراة:"لم نستغل الفرص في الشوط الأول"، لافتا:" قدّمنا مباراة كبيرة والتوفيق لم يحالفنا".
وأوضح:" خروجي من المباراة كان فنيا"، مشيرا:" وطمح لبطولة ونعتذر للجمهور والنادي الأهلي، وأعتقد القادم أفضل".
ورفع الفيصلي رصيده إلى 29 نقطة، ليقفز إلى المركز الثامن مؤقتًا، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 35 نقطة، في المركز الثالث من دوري المحترفين