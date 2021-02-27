بالفيديو.. محمد آل فتيل بعد هزيمة الاهلي: " أنا سبب الخسارة "

نواف السالم (صدى):
اعتذر محمد آل فتيل لاعب فريق الأهلي للجماهير بعد هزيمة فريقه أمام الفيصلي بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال لاعب الأهلي " لعبنا مباراة جميلة وكان من الممكن أن نحسم اللقاء من الشوط الأول ".
وأضاف " ضيعنا فرص كثيرة حيث أن بعد الهدف الاول حدث تراجع للفريق ولن نتوقع الخسارة " ،مؤكدا أنه سبب في الخسارة لتسببه في ضربة جزاء.
يذكر أن الفيصلي رفع رصيده إلى 29 نقطة، ليقفز إلى المركز الثامن مؤقتًا، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 35 نقطة، في المركز الثالث من دوري المحترفين.