خطوة مُفاجئة من حمدالله بعد ابتعاده عن المباريات

طلال الغامدي (صدى):
قام المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب فريق النصر بغلق حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستقرام أمام الأشخاص الغير متابعين له بعد ابتعاده عن المشاركة مع فريقه وبالتحديد غيابه عن آخر مباراة أمام الهلال في ديربي الرياض.
كان النجم المغربي قد دخل في عديد الأزمات، في الموسم الرياضي الحالي، مع زملائه اللاعبين والإدارة، كما عانى من الإصابات.
وآخر الأزمات الذي مر بها حمد الله، هو استبعاده من ديربي الرياض، أمام الهلال، في الجولة 20 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021، وسط أنباء عن إدعاءه الإصابة.