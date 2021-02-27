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شرطة المنطقة الشرقية تطيح بصاحب فيديو التحرش المتداول بمواقع التواصل

Time منذ 48 دقيقة
Views 1603
شرطة المنطقة الشرقية تطيح بصاحب فيديو التحرش المتداول بمواقع التواصل

الشرقية (صدى):
تمكن رجال شرطة المنطقة الشرقية، القبض على صاحب فيديو التحرش المتداول بمواقع التواصل .

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد بن شار الشهري، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يحرض على التحرش بالفتيات، ما يعد مخالفة لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة محافظة الأحساء - بفضل الله - من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من عمره.

وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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التحرش
شرطة المنطقة الشرقية
مواقع التواصل

أحدث التعليقات

عبدالعزيز
طيب
¥ ولد نجد ¥
اللهم اجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ جنودنا ورجال أمننا بحفظك.
عبدالعزيز
✔️✔️✔️👍👍👍♥️
عبدالعزيز
طيب على الله فرج الله قريب
زعيم اااسيا
لاحد يلوم احفاد ضحايا جحفلي قسوة الخماسيه بالليله الهروب وراسية جحفلي وكاس سوبر لندن ورباعية كورونا وتحقيق الدوري وثنائيه الدوري وكاس الملك جعلتهم يفرحون بحصد ٣نقاط والمركز الثامن فرحة الشقرديه بكاس اسيا ورابع العالم كانت فرحه فخمه وتعبر عن شموخ وكبرياء مو صياح وزحلق بالملعب وخلع قمصان واحتفال ببتروس لانه استفز ولم يجلب بطوله لكن الضغوط ونفسيه لعبة فيهم لعب ولكن يبقى بطل الثلاثيه الاستثنائيه باقي يحصد بطولات

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