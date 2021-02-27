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اعتراض هجوم باليستي من ميليشيا الحوثي تجاه الرياض

Time منذ 57 دقيقة
Views 2469
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اعتراض هجوم باليستي من ميليشيا الحوثي تجاه الرياض

الرياض (صدى):
أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه الرياض.

سنوافيكم بالتفاصيل لاحقا

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الرياض
اليمن
ميليشيا الحوثي

أحدث التعليقات

عبدالعزيز
طيب
¥ ولد نجد ¥
اللهم اجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ جنودنا ورجال أمننا بحفظك.
عبدالعزيز
✔️✔️✔️👍👍👍♥️
عبدالعزيز
طيب على الله فرج الله قريب
زعيم اااسيا
لاحد يلوم احفاد ضحايا جحفلي قسوة الخماسيه بالليله الهروب وراسية جحفلي وكاس سوبر لندن ورباعية كورونا وتحقيق الدوري وثنائيه الدوري وكاس الملك جعلتهم يفرحون بحصد ٣نقاط والمركز الثامن فرحة الشقرديه بكاس اسيا ورابع العالم كانت فرحه فخمه وتعبر عن شموخ وكبرياء مو صياح وزحلق بالملعب وخلع قمصان واحتفال ببتروس لانه استفز ولم يجلب بطوله لكن الضغوط ونفسيه لعبة فيهم لعب ولكن يبقى بطل الثلاثيه الاستثنائيه باقي يحصد بطولات

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