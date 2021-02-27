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بالفيديو.. مواطن لولي العهد في حلبة الدرعية: " ليته فيني ولا فيك " وهكذا رد عليه

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. مواطن لولي العهد في حلبة الدرعية: " ليته فيني ولا فيك " وهكذا رد عليه

عارف السويدي (صدى):
قام الجماهير المشاركين في سباق " الفورمولا إي " الذي يقام على ميدان " حلبة الدرعية " وتنظمه وزارة الرياضة للعام الثاني على التوالي، بإرسال عبارات السلامة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لخروجه من المستشفى بعد إجراء عملية جراحية ناجحة.

وفور وصول ولي العهد إلى حلبة الدرعية، خاطبه أحد الحضور قائلاً: " ليته فيني ولا فيك "، ليرد عليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: " الله يطول عمركم ويسلمكم ".

يجدر الإشارة إلى أن ولي العهد قد شهد منافسات الجولة الثانية من سباق "فورمولا إي الدرعية 2021"، الذي أقيم في الدرعية التاريخية للسنة الثالثة على التوالي.

Time واتساب
مواطن
ولي العهد
الفورمولا إي
حلبة الدرعية

أحدث التعليقات

عبدالعزيز
طيب
¥ ولد نجد ¥
اللهم اجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ جنودنا ورجال أمننا بحفظك.
عبدالعزيز
✔️✔️✔️👍👍👍♥️
عبدالعزيز
طيب على الله فرج الله قريب
زعيم اااسيا
لاحد يلوم احفاد ضحايا جحفلي قسوة الخماسيه بالليله الهروب وراسية جحفلي وكاس سوبر لندن ورباعية كورونا وتحقيق الدوري وثنائيه الدوري وكاس الملك جعلتهم يفرحون بحصد ٣نقاط والمركز الثامن فرحة الشقرديه بكاس اسيا ورابع العالم كانت فرحه فخمه وتعبر عن شموخ وكبرياء مو صياح وزحلق بالملعب وخلع قمصان واحتفال ببتروس لانه استفز ولم يجلب بطوله لكن الضغوط ونفسيه لعبة فيهم لعب ولكن يبقى بطل الثلاثيه الاستثنائيه باقي يحصد بطولات

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