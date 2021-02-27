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التعاون يضرب الاتفاق بثلاثية

Time منذ 23 دقيقة
Views 1442
التعاون يضرب الاتفاق بثلاثية

ماجد محمد (صدى):
فاز فريق نادي التعاون، على مضيفه الاتفاق بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل الهدف الأول لصالح التعاون اللاعب أليخاندروا كاكو في الدقيقة 26، بينما أحرز الهدف الثاني للتعاون في الدقيقة 46 اللاعب سميحان النابت، ونجح اللاعب ليندر تاومبا في تسجيل الهدف الثالث للتعاون في الدقيقة 3+90.

 

وبهذه النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى 31 نقطة، ويواجه الباطن الخميس 4 مارس، بينما توقف الاتفاق  عند النقطة 30، ويلاقي النصر الجمعة 5 مارس.

 

Time واتساب
الاتفاق
التعاون
الجولة 21

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. الدم مايضيع ..
ا
اهم شي انها برسوم معقوله من جدك انت
عبدالله
تطعمت قبل اسبوع والحمدلله مافيه مضاعفات. مجرد شوية ارهاق بالليل اثناء النوم مشابه لارهاق الحمى. ولكن اليوم الثاني كان طبيعي الى حد كبير. طبعا لن تستطيع الذهاب للجري او السباحه من ثاني يوم ولكن تقدر تمارس اعمالك الاعتيادية ان شاء الله.
البروفيسور
يبدوا انه استهتر واتفلسف بعد ما خسرهم
ابوفهد
الله يشفيها ولايبلانا والله يسترنا أن بعض الظن إثم ولاكن هناك مسافه طويله بين نهوقه اقئ جنوب نجران ع حدود اليمن وشارع الجيش بحي الضيافه كيف قطعت المسافه في الثلاثه الاختفاء أظن فيه سبب مأء أولها الئ هذي المسافات

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