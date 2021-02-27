التعاون يضرب الاتفاق بثلاثية

ماجد محمد (صدى):
فاز فريق نادي التعاون، على مضيفه الاتفاق بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل الهدف الأول لصالح التعاون اللاعب أليخاندروا كاكو في الدقيقة 26، بينما أحرز الهدف الثاني للتعاون في الدقيقة 46 اللاعب سميحان النابت، ونجح اللاعب ليندر تاومبا في تسجيل الهدف الثالث للتعاون في الدقيقة 3+90.
وبهذه النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى 31 نقطة، ويواجه الباطن الخميس 4 مارس، بينما توقف الاتفاق عند النقطة 30، ويلاقي النصر الجمعة 5 مارس.