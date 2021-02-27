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إيران تعترف بإنشاء مفاعلين نوويين جديدين

Time منذ 5 دقائق
Views 1159
إيران تعترف بإنشاء مفاعلين نوويين جديدين

طهران (صدى):
أعلن مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي،اليوم السبت، بإنشاء بلاده مفاعليْن نوويين جديدين.

وقال "صالحي" في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني، بأن العمل في هذين المفاعلين بدأ قبل عدة أعوام، بحسب فرانس 24.

وأكد أن " إنشاء المفاعلين أكبر مشروع صناعي في البلاد "، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات فيهما يصل إلى 10 مليارات دولار.

وأضاف صالخي استمرار بلاده في تجاوز الحظر المفروض على تخصيب اليورانيوم، المنصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، لافتا إلى أن إيران لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في الوقت الحاضر خلال فترة 24 ساعة.

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إيران
مفاعلين نووين
تخصيب اليورانيوم

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ياليت حولوتوها على ساحة عشماوي ..
e.alofi
خبر ممتاز ومفيد ولكن هل تتم عملية الكشف عن هذه النقاط المذكورة في الخبر عندما يأتي المتبرع بدم للمنشأة الصحية أم هل نفقة الكشف كلها على المتبرع !؟
e.alofi
اخاف انها ناقزه مع واحدٍ داشر ويطلعون عذر عنها انها مصابة بمرض نفسي والله أعلم واستغفر الله العظيم إذا كلامي غلط
ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله العظيم ...
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ..

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