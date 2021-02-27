إيران تعترف بإنشاء مفاعلين نوويين جديدين

طهران (صدى):
أعلن مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي،اليوم السبت، بإنشاء بلاده مفاعليْن نوويين جديدين.
وقال "صالحي" في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني، بأن العمل في هذين المفاعلين بدأ قبل عدة أعوام، بحسب فرانس 24.
وأكد أن " إنشاء المفاعلين أكبر مشروع صناعي في البلاد "، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات فيهما يصل إلى 10 مليارات دولار.
وأضاف صالخي استمرار بلاده في تجاوز الحظر المفروض على تخصيب اليورانيوم، المنصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، لافتا إلى أن إيران لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في الوقت الحاضر خلال فترة 24 ساعة.