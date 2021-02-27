حادث مروري في مكة يسفر عن 6 إصابات 

مكة المكرمة (صدى):
وقع حادث مروري، اليوم السبت، بمكة المكرمة، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص جراء تصادم بين باص ومركبة صغيرة.
وتعود الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة، إخطارا يفيد بوجود حادث تصادم باص مع سيارة صغيرة في بطحاء قريش بجوار ديوان المظالم وبه عدد من الإصابات، وعلى الفور توجهت 5 فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني محمد الشريف.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، إنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود 6 إصابات؛ 3 إصابات خطيرة و3 إصابات متوسطة الخطورة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونُقلوا إلى مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة.