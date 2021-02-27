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 الخارجية اليمنية: مأرب تعرضت  ليلة أمس لـ 10 صواريخ باليستية تجاه المدنيين‏

Time منذ 52 دقيقة
Views 1478
 الخارجية اليمنية: مأرب تعرضت  ليلة أمس لـ 10 صواريخ باليستية تجاه المدنيين‏

فهمي محمد (صدى):
أكدت ‏وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، أن   محافظة ‎مأرب تعرضت  ليلة أمس لـ 10 صواريخ باليستية تجاه المدنيين‏.

وعبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، عن استغرابها الشديد لهذا الصمت من قبل المنظمات الإنسانية الدولية ولبياناتها التي لا تحدد أي مسؤولية وكأن الفاعل مجهول.

وأوضحت:" ‏نستغرب من التدخلات الإنسانية الخجولة لهذه المنظمات في ‎مأرب والتي لم ترتق إلى أدنى الاحتياجات الإنسانية‏".

وتابعت:" تتعرض محافظة ‎مأرب منذ مطلع فبراير لأكبر وأشرس الهجمات الحوثية استخدمت فيها كل أنواع الأسلحة الثقيلة".

 

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مأرب
اليمن
صواريخ باليستية
‏وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ياليت حولوتوها على ساحة عشماوي ..
e.alofi
خبر ممتاز ومفيد ولكن هل تتم عملية الكشف عن هذه النقاط المذكورة في الخبر عندما يأتي المتبرع بدم للمنشأة الصحية أم هل نفقة الكشف كلها على المتبرع !؟
e.alofi
اخاف انها ناقزه مع واحدٍ داشر ويطلعون عذر عنها انها مصابة بمرض نفسي والله أعلم واستغفر الله العظيم إذا كلامي غلط
ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله العظيم ...
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ..

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