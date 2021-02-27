 الخارجية اليمنية: مأرب تعرضت  ليلة أمس لـ 10 صواريخ باليستية تجاه المدنيين‏

فهمي محمد (صدى):
أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، أن محافظة مأرب تعرضت ليلة أمس لـ 10 صواريخ باليستية تجاه المدنيين.
وعبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، عن استغرابها الشديد لهذا الصمت من قبل المنظمات الإنسانية الدولية ولبياناتها التي لا تحدد أي مسؤولية وكأن الفاعل مجهول.
وأوضحت:" نستغرب من التدخلات الإنسانية الخجولة لهذه المنظمات في مأرب والتي لم ترتق إلى أدنى الاحتياجات الإنسانية".
وتابعت:" تتعرض محافظة مأرب منذ مطلع فبراير لأكبر وأشرس الهجمات الحوثية استخدمت فيها كل أنواع الأسلحة الثقيلة".