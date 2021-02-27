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كواليس صادمة حول وفاة مدرب الهلال السابق داخل منزله

Time منذ 13 دقيقة
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كواليس صادمة حول وفاة مدرب الهلال السابق داخل منزله

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر عن وفاة أحد مدربي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السابقين داخل منزله .

وأوضحت شبكة "The42"، أنه تم العثور على الأيرلندي ديس مكالينان، مدرب حراس المرمى، ميتًا داخل شقته، أثناء تواجده في بلاده.

وأضافت الشبكة أن مكالينان، الذي كان يعمل مدربًا لحراس مرمى منتخب كولومبيا، قبل وافته، عانى من ضغوط نفسية خطيرة، مشيرة إلى أن المدرب الأيرلندي، أصيب بفيروس "كورونا" المستجد، في شهر نوفمبر الماضي، حيث تم عزله وحيدًا، داخل منزله.

وأكدت الشبكة أن مكالينان، لم يظهر في أي مكان، خارج منزله، منذ إصابته بفيروس "كورونا"، حيث دخل في عزلة عن العالم، حتى وجد يمتًا.

Time واتساب
الهلال
مدرب الهلال
ديس مكالينان

أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
حتى وجد يمتًا.-------------------- ميتاً وليس يمتاً الميم قبل الياء ليس العكس
عادل عبدالحي حمزة
حتى وجد يمتًا.-------------------- ميتاً وليس يمتاً الميم قبل الياء ليس العكس
عبدالله محمد الشهري
بحر في نجران، جديدة ذي، بس يمكن سووا فرع او خليج لبحر العرب لين نجران واللع اعلم
عبدالله محمد الشهري
بحر في نجران، جديدة ذي، بس يمكن سووا فرع او خليج لبحر العرب لين نجران واللع اعلم
عباس احمد
ما زال الاخوان متسلطين على قناة الخزيرة وتسلهم واضح كوضوح الشمس كل المواضيع التى تهم الاخوان فلفلوها تفلفل ويبحثون وراءها اينما كانت اما المواضيع لتى تخص غير الاخوان على الماش ربنا يكفى المسلمين شرها وشر اخوانها واقولها رنبنا لايجزى ممولها خير لانها قناة فتنة والفتنة ملعون صاحبها .

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