كواليس صادمة حول وفاة مدرب الهلال السابق داخل منزله

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر عن وفاة أحد مدربي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السابقين داخل منزله .
وأوضحت شبكة "The42"، أنه تم العثور على الأيرلندي ديس مكالينان، مدرب حراس المرمى، ميتًا داخل شقته، أثناء تواجده في بلاده.
وأضافت الشبكة أن مكالينان، الذي كان يعمل مدربًا لحراس مرمى منتخب كولومبيا، قبل وافته، عانى من ضغوط نفسية خطيرة، مشيرة إلى أن المدرب الأيرلندي، أصيب بفيروس "كورونا" المستجد، في شهر نوفمبر الماضي، حيث تم عزله وحيدًا، داخل منزله.
وأكدت الشبكة أن مكالينان، لم يظهر في أي مكان، خارج منزله، منذ إصابته بفيروس "كورونا"، حيث دخل في عزلة عن العالم، حتى وجد يمتًا.