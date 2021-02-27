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شاهد.. صحفي بريطاني يكشف انطباعه عن المملكة وبطولة " فورمولا إي "

Time منذ ساعة
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شاهد.. صحفي بريطاني يكشف انطباعه عن المملكة وبطولة " فورمولا إي "

طلال الغامدي (صدى):
كشف الصحفي البريطاني مات كيو، انطباعه عن المملكة وبطولة " فورمولا إي "، قائلا:" هذه زيارتي الأولى للمملكة ومحظوظون بمشاركتنا ".

وأضاف مات كيو خلال لقائه بقناة الإخبارية:" تفاجأنا بالتنظيم الليلي لسباق "الفورمولا إي" للمرة الأولى "، لافتا:" تجربة مذهلة وخصوصا السائقين والفرق أشادوا بالسباق الليلي وتفأجاوا بالتحضيرات".

وأشار:" الطقس مختلف والأجواء مختلفة في الرياض"،  موضحا:" المتسابق الهولندي دي فريز استولى على السباق والتجارب والتصفيات فكانت تجربة رائعة بالنسبة له".

 

وكانت منافسات الجولتين الأولى والثانية من سباق " فورمولا إي الدرعية 2021"، أقيمت بالأمس واليوم السبت، تحت الأضواء الكاشفة ليلا، لأول مرة في تاريخ سباقات بطولة العالم "فورمولا إي"، إذ تم تجهيز مسارات حلبة الدرعية بتقنية LED ذات الاستهلاك المنخفض، والتي تعمل بالطاقة المتجددة، حيث تسهم في تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 50 في المائة، في إطار تطبيق أفضل المبادرات العالمية بمجال الاستدامة البيئية والاقتصادية، المتماشية مع رؤية المملكة 2030.

Time واتساب
سباق
بطولة فورمولا إي
مات كيو
دي فريز

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ياليت حولوتوها على ساحة عشماوي ..
e.alofi
خبر ممتاز ومفيد ولكن هل تتم عملية الكشف عن هذه النقاط المذكورة في الخبر عندما يأتي المتبرع بدم للمنشأة الصحية أم هل نفقة الكشف كلها على المتبرع !؟
e.alofi
اخاف انها ناقزه مع واحدٍ داشر ويطلعون عذر عنها انها مصابة بمرض نفسي والله أعلم واستغفر الله العظيم إذا كلامي غلط
ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله العظيم ...
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ..

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