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النيابة: مصادرة 740 مليوناً والسجن 16 عاماً لعصابة تستر تجاري

Time منذ 19 دقيقة
Views 1389
النيابة: مصادرة 740 مليوناً والسجن 16 عاماً لعصابة تستر تجاري

الرياض (صدى):
أكد مصدر مسؤول بالنيابة العامة أن دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية أنهت تحقيقاتها مع مواطن ومقيمين، إذ أنشأ المواطن مؤسستين تجاريتين إضافة إلى تمكين شخصين من جنسية أفريقية من استغلالهما لتمرير أموال غير مشروعة متحصلة من عمليات تستر تجاري وتحويلها إلى الخارج، مقابل مبلغ من المال تم دفعه للمواطن.

وأثمرت تحقيقات النيابة العامة عن صدور حكم نهائي بسجن المتهمين لمدد تجاوزت 16 عاماً وغرامة مالية بلغت 168 ألف ريال، ومصادرة مبلغ (739.990.495) ريالاً، ومنع المواطن من السفر لمدة مماثلة للحكم الصادر بحقه ومنعه من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد قضاء محكوميتهما في السجن، وشطب السجلات التجارية واستيفاء الزكاة والضرائب والرسوم المستحقة بالتضامن بين المتهمين، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين، واستمرار الإجراءات النظامية لتتبع الأموال في الخارج.

وأكد المصدر أن النيابة العامة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص ماضية في محاربة كل ما يمس اقتصاد الوطن ومصالحه، ولن تتوانى عن إقامة الدعوى العامة بحق العابثين بأمننا الاقتصادي والمطالبة بأشد العقوبات التي تزجرهم وتردع غيرهم.

Time واتساب
سجن
النيابة العامة
تستر تجاري

أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
حتى وجد يمتًا.-------------------- ميتاً وليس يمتاً الميم قبل الياء ليس العكس
عادل عبدالحي حمزة
حتى وجد يمتًا.-------------------- ميتاً وليس يمتاً الميم قبل الياء ليس العكس
عبدالله محمد الشهري
بحر في نجران، جديدة ذي، بس يمكن سووا فرع او خليج لبحر العرب لين نجران واللع اعلم
عبدالله محمد الشهري
بحر في نجران، جديدة ذي، بس يمكن سووا فرع او خليج لبحر العرب لين نجران واللع اعلم
عباس احمد
ما زال الاخوان متسلطين على قناة الخزيرة وتسلهم واضح كوضوح الشمس كل المواضيع التى تهم الاخوان فلفلوها تفلفل ويبحثون وراءها اينما كانت اما المواضيع لتى تخص غير الاخوان على الماش ربنا يكفى المسلمين شرها وشر اخوانها واقولها رنبنا لايجزى ممولها خير لانها قناة فتنة والفتنة ملعون صاحبها .

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