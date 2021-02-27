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قصة مواطن زرع مليون شجرة زيتون في الجوف لإنتاج الزيت 

Time منذ 34 دقيقة
Views 1497
قصة مواطن زرع مليون شجرة زيتون في الجوف لإنتاج الزيت 

الجوف (صدى):
روى مواطن، قصة زراعته مليون شجرة زيتون في الجوف لإنتاج 200 ألف لتر من زيت الزيتون الموثق في هيئة الغذاء والدواء.

وقال المواطن " ناصر الحمد ":"حلمي بدأ منذ الصغر، وبالجد والمثابرة وتكثيف الجهود استطعتُ زراعة مليون شجرة زيتون في منطقة الجوف"، موضحا:" تم غرس مليون شجرة في الجوف التي تشتهر بأجوائها وتضاريسها وطقسها المناسب لزراعة الزيتون".

ولفت: "بدأت في اكتساب الخبرات، فسافرت إلى الدول المتقدمة في زراعة الزيتون ومجالات الزراعة، منها إسبانيا وفرنسا وبريطانيا"، موضحا:" عدتُ إلى المملكة  مُحملاً بالخبرات والتجارب، وبدأتُ العمل على استثمار حبي للزراعة والبيئة"، بحسب الزميلة" العربية".

وحول تحليله لزيت الزيتون للتأكد من جودته وقلة الحموضة فيه، أوضح: "تم إرسال عينات منه لمختبرات بدول أوروبية والتي أشادت بالنوعية وبتميز الطعم، وهذا الأمر يميز منطقة الجوف بشكل عام. وما زلنا في بداية المشروع مع مليون شجرة، ونخطط لكيفية الاستثمار بمخلفات الزيتون بعد العصر والأغصان والورق".

وتابع:" هدفي أن أنقل التجارب الزراعية الخارجية إلى بلادنا، فمنطقة الجوف تنتج الآن زيت الزيتون مميز بشهادة المختبرات العالمية، وأول إنتاج كان قبل 4 شهور، وبلغ الإنتاج إلى 200 ألف لتر".

Time واتساب
الجوف
زيت الزيتون
هيئة الغذاء والدواء
شجر زيتون

أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
حتى وجد يمتًا.-------------------- ميتاً وليس يمتاً الميم قبل الياء ليس العكس
عادل عبدالحي حمزة
حتى وجد يمتًا.-------------------- ميتاً وليس يمتاً الميم قبل الياء ليس العكس
عبدالله محمد الشهري
بحر في نجران، جديدة ذي، بس يمكن سووا فرع او خليج لبحر العرب لين نجران واللع اعلم
عبدالله محمد الشهري
بحر في نجران، جديدة ذي، بس يمكن سووا فرع او خليج لبحر العرب لين نجران واللع اعلم
عباس احمد
ما زال الاخوان متسلطين على قناة الخزيرة وتسلهم واضح كوضوح الشمس كل المواضيع التى تهم الاخوان فلفلوها تفلفل ويبحثون وراءها اينما كانت اما المواضيع لتى تخص غير الاخوان على الماش ربنا يكفى المسلمين شرها وشر اخوانها واقولها رنبنا لايجزى ممولها خير لانها قناة فتنة والفتنة ملعون صاحبها .

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