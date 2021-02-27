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كلوب: ليفربول لا يحتاج إعادة بناء 

Time منذ 43 دقيقة
Views 1399
كلوب: ليفربول لا يحتاج إعادة بناء 

وكالات (صدى):
أشار يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إلى عدم حاجته لإعادة بناء التشكيلة في فترة الانتقالات المقبلة، كماجدد ثقته في اللاعبين الذين قادوا النادي لتحقيق أول لقب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال 30 عاماً في الموسم الماضي.

وتحدث مدرب ليفربول، عن مواجهة شيفيلد يونايتد غداً الأحد، قائلا:" لا أعتقد أنه وقت إعادة البناء كما أفهم مثل رحيل ستة أو سبعة لاعبين وانتهاء عقود والتخلص من لاعبين وإحضار آخرين جدد"، بحسب"رويترز".

ولفت:"تشكيلة هذا العام لم تحصل على فرصة كافية للعب سوياً لكن ستحدث القليل من التعديلات"، مبينا:" نتفاعل مع الوضع لكننا نخطط للمستقبل في الوقت نفسه، ولست متأكداً من إجراء هذه التغييرات في الصيف ولكننا سنحاول".

وكان ليفربول ابتلى بالإصابات وتراجع مستواه هذا الموسم ليحتل المركز السادس في الدوري برصيد 40 نقطة من 25 مباراة بفارق 19 نقطة خلف المتصدر مانشستر سيتي.

Time واتساب
ليفربول
يورغن كلوب
شيفيلد يونايتد

أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
حتى وجد يمتًا.-------------------- ميتاً وليس يمتاً الميم قبل الياء ليس العكس
عادل عبدالحي حمزة
حتى وجد يمتًا.-------------------- ميتاً وليس يمتاً الميم قبل الياء ليس العكس
عبدالله محمد الشهري
بحر في نجران، جديدة ذي، بس يمكن سووا فرع او خليج لبحر العرب لين نجران واللع اعلم
عبدالله محمد الشهري
بحر في نجران، جديدة ذي، بس يمكن سووا فرع او خليج لبحر العرب لين نجران واللع اعلم
عباس احمد
ما زال الاخوان متسلطين على قناة الخزيرة وتسلهم واضح كوضوح الشمس كل المواضيع التى تهم الاخوان فلفلوها تفلفل ويبحثون وراءها اينما كانت اما المواضيع لتى تخص غير الاخوان على الماش ربنا يكفى المسلمين شرها وشر اخوانها واقولها رنبنا لايجزى ممولها خير لانها قناة فتنة والفتنة ملعون صاحبها .

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