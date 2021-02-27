كلوب: ليفربول لا يحتاج إعادة بناء 

وكالات (صدى):
أشار يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إلى عدم حاجته لإعادة بناء التشكيلة في فترة الانتقالات المقبلة، كماجدد ثقته في اللاعبين الذين قادوا النادي لتحقيق أول لقب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال 30 عاماً في الموسم الماضي.
وتحدث مدرب ليفربول، عن مواجهة شيفيلد يونايتد غداً الأحد، قائلا:" لا أعتقد أنه وقت إعادة البناء كما أفهم مثل رحيل ستة أو سبعة لاعبين وانتهاء عقود والتخلص من لاعبين وإحضار آخرين جدد"، بحسب"رويترز".
ولفت:"تشكيلة هذا العام لم تحصل على فرصة كافية للعب سوياً لكن ستحدث القليل من التعديلات"، مبينا:" نتفاعل مع الوضع لكننا نخطط للمستقبل في الوقت نفسه، ولست متأكداً من إجراء هذه التغييرات في الصيف ولكننا سنحاول".
وكان ليفربول ابتلى بالإصابات وتراجع مستواه هذا الموسم ليحتل المركز السادس في الدوري برصيد 40 نقطة من 25 مباراة بفارق 19 نقطة خلف المتصدر مانشستر سيتي.