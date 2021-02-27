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حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على المملكة

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على المملكة

الرياض (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد، على المملكة.

 

ومن المتوقع أن تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الغربية والشمالية الغربية من منطقة الرياض.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 30 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 17مئوية.

 

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط، وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

 

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، حالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
حتى وجد يمتًا.-------------------- ميتاً وليس يمتاً الميم قبل الياء ليس العكس
عادل عبدالحي حمزة
حتى وجد يمتًا.-------------------- ميتاً وليس يمتاً الميم قبل الياء ليس العكس
عبدالله محمد الشهري
بحر في نجران، جديدة ذي، بس يمكن سووا فرع او خليج لبحر العرب لين نجران واللع اعلم
عبدالله محمد الشهري
بحر في نجران، جديدة ذي، بس يمكن سووا فرع او خليج لبحر العرب لين نجران واللع اعلم
عباس احمد
ما زال الاخوان متسلطين على قناة الخزيرة وتسلهم واضح كوضوح الشمس كل المواضيع التى تهم الاخوان فلفلوها تفلفل ويبحثون وراءها اينما كانت اما المواضيع لتى تخص غير الاخوان على الماش ربنا يكفى المسلمين شرها وشر اخوانها واقولها رنبنا لايجزى ممولها خير لانها قناة فتنة والفتنة ملعون صاحبها .

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