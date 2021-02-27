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برنامج لياقي يفصل عودة رودريغز إلى الملعب

Time منذ ساعة
Views 1509
برنامج لياقي يفصل عودة رودريغز إلى الملعب

ماجد محمد (صدى):
يقترب محترف فريق الاتحاد، الرأس الأخضري جاري رودريغز من العودة والمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد غيابه الذي استمر لأكثر من جولة بسبب الإصابة.

وقالت المصادر، أن رودريغز يواصل برنامجه التأهيلي بصورة يومية في النادي، مبينة، أنه سيدخل برنامجًا لياقيًّا على الملعب للوصول إلى الجاهزية الكاملة، وفقاً لصحيفة "الرياضية"، وأضافت المصادر إن الجهاز الطبي في نادي الاتحاد، يتابع أيضاً وضع البرازيلي برونو هنريكي الذي أجرى عملية جراحية في البرازيل، ويقترب من الدخول في فترة التأهيل من الإصابة.

Time واتساب
الاتحاد
رودريغز
برنامج لياقي

أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
حتى وجد يمتًا.-------------------- ميتاً وليس يمتاً الميم قبل الياء ليس العكس
عادل عبدالحي حمزة
حتى وجد يمتًا.-------------------- ميتاً وليس يمتاً الميم قبل الياء ليس العكس
عبدالله محمد الشهري
بحر في نجران، جديدة ذي، بس يمكن سووا فرع او خليج لبحر العرب لين نجران واللع اعلم
عبدالله محمد الشهري
بحر في نجران، جديدة ذي، بس يمكن سووا فرع او خليج لبحر العرب لين نجران واللع اعلم
عباس احمد
ما زال الاخوان متسلطين على قناة الخزيرة وتسلهم واضح كوضوح الشمس كل المواضيع التى تهم الاخوان فلفلوها تفلفل ويبحثون وراءها اينما كانت اما المواضيع لتى تخص غير الاخوان على الماش ربنا يكفى المسلمين شرها وشر اخوانها واقولها رنبنا لايجزى ممولها خير لانها قناة فتنة والفتنة ملعون صاحبها .

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