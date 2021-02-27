برنامج لياقي يفصل عودة رودريغز إلى الملعب

ماجد محمد (صدى):
يقترب محترف فريق الاتحاد، الرأس الأخضري جاري رودريغز من العودة والمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد غيابه الذي استمر لأكثر من جولة بسبب الإصابة.
وقالت المصادر، أن رودريغز يواصل برنامجه التأهيلي بصورة يومية في النادي، مبينة، أنه سيدخل برنامجًا لياقيًّا على الملعب للوصول إلى الجاهزية الكاملة، وفقاً لصحيفة "الرياضية"، وأضافت المصادر إن الجهاز الطبي في نادي الاتحاد، يتابع أيضاً وضع البرازيلي برونو هنريكي الذي أجرى عملية جراحية في البرازيل، ويقترب من الدخول في فترة التأهيل من الإصابة.