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إغلاق 10 مساجد مؤقتاً بـ 5 مناطق بعد ثبوت 12 حالة كورونا

Time منذ 37 دقيقة
Views 1653
إغلاق 10 مساجد مؤقتاً بـ 5 مناطق بعد ثبوت 12 حالة كورونا

الرياض (صدى):
أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 10 مساجد مؤقتاً في خمسة مناطق بعد ثبوت 12 حالة كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما أغلق خلال عشرين يوماً 168 مسجداً فُتح 153 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت الله وفق أعلى معايير السلامة.

وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة هي 6 في منطقة الرياض رُصد 6 حالات إصابة بفيروس كورونا مؤكدة ، وثلاث حالات في مسجد بمدينة أبها بمنطقة عسير وحالة واحدة في ثلاثة مساجد بمناطق الشرقية والحدود الشمالية، وجازان.

وأشارت الوزارة إلى فتح 12 مسجداً، ستة منها بمنطقة الرياض ومسجدان بمنطقة الجوف، ومسجد واحد في مناطق كل من القصيم، والشرقية، وحائل، وجازان ، بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

Time واتساب
وزارة الشؤون الإسلامية
مساجد
فيروس كورونا
حالة كورونا

أحدث التعليقات

ابوبدر
اساسا كانوا بيمسكونهم كذا والا كذا 💪🇸🇦
ابورعد
اللهم لاتواخذنا بما عمل السفها منا مابقي من العمر ياهذا الا الشيء القليل وبكره فيه جنه ونار
ابن فيصل
باقي تاكل وتشرب مع الطواقي السوبر والديربي ههههههههههه
فهد
التعاون مردغك بخمسة هههههه
د محمد ماجد بخش
دائما وأبدا الوحدة الذرية المغناطيسية هي مكافيء عددي قياسي لوحدة العنصر المغناطيسية

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