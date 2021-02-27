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بالفيديو.. مدير تعليم جازان يفاجئ معلمة في «منصة مدرستي» خلال جولة إلكترونية

Time منذ 22 دقيقة
Views 1577
بالفيديو.. مدير تعليم جازان يفاجئ معلمة في «منصة مدرستي» خلال جولة إلكترونية

جازان (صدى):
فاجئ مدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم أبو هادي، معلمة في "منصة مدرستي" خلال جولة إلكترونية، للاطمئنان على سير العملية التعليمية.

أشاد مدير تعليم جازان بالنجاح الكبير الذي يحققه منسوبو التعليم من معلمين ومعلمات وإدارات المدارس وكذلك الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم للأداء المستمر في سير العملية التعليمية بانتظام عبر "التعليم عن بُعد" والذي أطلقته وزارة التعليم ليكون بديلًا استراتيجيًا لمواصلة التعليم واستمراره منذ بداية جائحة كورونا.

واطمأن مدير تعليم جازان خلال جولته الإلكترونية التي قام بها مؤخرًا على أداء المعلمين والمعلمات لحصصهم الدراسية من خلال "منصة مدرستي"

Time واتساب
جازان
مدرستي
مدير تعليم جازان

أحدث التعليقات

ابوبدر
اساسا كانوا بيمسكونهم كذا والا كذا 💪🇸🇦
ابورعد
اللهم لاتواخذنا بما عمل السفها منا مابقي من العمر ياهذا الا الشيء القليل وبكره فيه جنه ونار
ابن فيصل
باقي تاكل وتشرب مع الطواقي السوبر والديربي ههههههههههه
فهد
التعاون مردغك بخمسة هههههه
د محمد ماجد بخش
دائما وأبدا الوحدة الذرية المغناطيسية هي مكافيء عددي قياسي لوحدة العنصر المغناطيسية

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