بالفيديو.. الإطاحة بمواطنين نصبوا على آخرين في إعلانات وظائف وهمية

الرياض (صدى):
نجحت شرطة منطقة الرياض في الإطاحة بمواطن أشهر سلاحاً نارياً على رجال الأمن وأطلق أعيرة نارية في الهواء بأحد الأحياء السكنية .
كما تمكنت شرطة المنطقة الشرقية من القبض على مواطنين قاما بعملية نصب واحتيال بإعلان وهمي عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن وظائف بمقابل مالي .
ونجحت شرطة الرياض أيضاً في القبض على 4 أشخاص ارتكبوا عدد من الجرائم وسلب العمالة الوافدة تحت تهديد السلاح بزي عسكري .
ونجحت شرطة المدينة المنورة في القبض على ثلاثة مواطنين سرقوا مركبتين تحت تهديد السلاح وقاوموا رجال الأمن أثناء محاولة الهرب ، بالإضافة إلى القبض على 7 مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود ارتكبوا جرائم سرقات لبطاريات أبراج الإتصالات .