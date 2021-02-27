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بالفيديو.. الإطاحة بمواطنين نصبوا على آخرين في إعلانات وظائف وهمية

Time منذ 52 دقيقة
Views 1580
بالفيديو.. الإطاحة بمواطنين نصبوا على آخرين في إعلانات وظائف وهمية

الرياض (صدى):
نجحت شرطة منطقة الرياض في الإطاحة بمواطن أشهر سلاحاً نارياً على رجال الأمن وأطلق أعيرة نارية في الهواء بأحد الأحياء السكنية .

كما تمكنت شرطة المنطقة الشرقية من القبض على مواطنين قاما بعملية نصب واحتيال بإعلان وهمي عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن وظائف بمقابل مالي .

ونجحت شرطة الرياض أيضاً في القبض على 4 أشخاص ارتكبوا عدد من الجرائم وسلب العمالة الوافدة تحت تهديد السلاح بزي عسكري .

ونجحت شرطة المدينة المنورة في القبض على ثلاثة مواطنين سرقوا مركبتين تحت تهديد السلاح وقاوموا رجال الأمن أثناء محاولة الهرب ، بالإضافة إلى القبض على 7 مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود ارتكبوا جرائم سرقات لبطاريات أبراج الإتصالات .

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شرطة المدينة المنورة
شرطة منطقة الرياض
الأمن العام
شرطة المنطقة الشرقية

أحدث التعليقات

ابوبدر
اساسا كانوا بيمسكونهم كذا والا كذا 💪🇸🇦
ابورعد
اللهم لاتواخذنا بما عمل السفها منا مابقي من العمر ياهذا الا الشيء القليل وبكره فيه جنه ونار
ابن فيصل
باقي تاكل وتشرب مع الطواقي السوبر والديربي ههههههههههه
فهد
التعاون مردغك بخمسة هههههه
د محمد ماجد بخش
دائما وأبدا الوحدة الذرية المغناطيسية هي مكافيء عددي قياسي لوحدة العنصر المغناطيسية

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