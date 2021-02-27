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ضبط تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات بدومة الجندل

Time منذ 16 دقيقة
Views 1291
ضبط تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات بدومة الجندل

الجوف (صدى):
أعلنت شرطة الجوف عن ضبط تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات بمحافظة دومة الجندل وتطبيق العقوبات بحق الداعي والمسؤول وكل من حضر دومة الجندل.

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد النومس، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت تجمعاً في منزل بقرية الرديفة التابعة لمحافظة دومة الجندل، مخالفاً للائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19 ).

وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة، وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق الداعي والمسؤول وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

Time واتساب
دومة الجندل
شرطة الجوف

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ياليت حولوتوها على ساحة عشماوي ..
e.alofi
خبر ممتاز ومفيد ولكن هل تتم عملية الكشف عن هذه النقاط المذكورة في الخبر عندما يأتي المتبرع بدم للمنشأة الصحية أم هل نفقة الكشف كلها على المتبرع !؟
e.alofi
اخاف انها ناقزه مع واحدٍ داشر ويطلعون عذر عنها انها مصابة بمرض نفسي والله أعلم واستغفر الله العظيم إذا كلامي غلط
ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله العظيم ...
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ..

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