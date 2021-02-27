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"العدل" توضح إمكانية إتمام «التوكيل» حال انتهاء الهوية الوطنية

Time منذ ساعة
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"العدل" توضح إمكانية إتمام «التوكيل» حال انتهاء الهوية الوطنية

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة العدل، أنه لا يمكن إتمام " التوكيل" حال انتهاء الهوية الوطنية، مشيرة إلى أهمية سريان بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين لتمكينهم من إنجاز معاملاتهم الإلكترونية.

وذكرت وزارة العدل أنه لا يمكن للمستفيد المنتهية هويته الوطنية إجراء وكالة لشخص آخر، داعية إلى تجديدها لتقديم الخدمة المطلوبة للمستفيد.

وأضافت أنه لإتمام التوكيل، يشترط أن يكون المستفيد (الموكِّل) سبق أن أصدر وكالة من قبل كاتب عدل أو موثق مُعتمد، مضيفة أنه يمكن للمستفيد زيارة كتابة العدل لتقديم الخدمة له دون الحاجة لحجز موعد، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

 

Time واتساب
وزارة العدل
الهوية الوطنية
التوكيل

أحدث التعليقات

ابوبدر
اساسا كانوا بيمسكونهم كذا والا كذا 💪🇸🇦
ابورعد
اللهم لاتواخذنا بما عمل السفها منا مابقي من العمر ياهذا الا الشيء القليل وبكره فيه جنه ونار
ابن فيصل
باقي تاكل وتشرب مع الطواقي السوبر والديربي ههههههههههه
فهد
التعاون مردغك بخمسة هههههه
د محمد ماجد بخش
دائما وأبدا الوحدة الذرية المغناطيسية هي مكافيء عددي قياسي لوحدة العنصر المغناطيسية

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