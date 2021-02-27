متطلبات وآلية التقدم بطلب للحصول على رخصة صيد راجل

الرياض (صدى):
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم السبت، عن متطلبات وشروط وآلية التقدم بطلب للحصول على رخصة صيد راجل.
وأوضحت أن متطلبات وشروط الحصول على رخصة صيد راجل تتمثل في استيفاء الاشتراطات التالية: تسجيل جميع البيانات المطلوبة في الرخصة، إضافة جميع المرفقات المطلوبة، النقر على زر إرسال لإرسال الطلب إلى الوزارة.
وتشمل الرد على استفسارات الوزارة في حالة وجود استفسارات، بينما آلية وطريقة طلب الحصول على رخصة صيد راجل، وذلك من خلال اتباع تنفيذ الخطوات التالية بالترتيب: ادخل إلى بوابة الخدمات، اختر الخدمة المطلوبة، تعبئة بيانات الطلب، إرسال الطلب، يتم مراجعة الطلب من الجهة المختصة، الرد على الطلب بالاعتماد أو غير ذلك.
وتستهدف الخدمة أفراد فقط، كما أن المدة الزمنية لإنجاز الخدمة عبر جميع القنوات هي 4 أيام عمل، بينما الوثائق والمستندات الضرورية واللازمة المطلوب استيفائها للحصول على رخصة صيد راجل تتمثل في : يجب أن يكون عمر المتقدم من 50 سنة للتصريح المؤقت وللقدامى الذين لديهم رخصة راجل يلزمهم فقط التجديد، إحضار صورة شخصية للصياد.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى إثبات مسمى المهنة الحضور للفرع أو المركز لطلب خطاب إثبات مسمى المهنة، شهادة سباحة، تعبئة نموذج التقديم على الخدمة، كما أن الخدمة توفر إمكانية متابعة كافة الطلبات عن طريق رقم الطلب ومعرفة حالة الطلب.