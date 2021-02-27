الأعداد السابقة للصحيفة

القبض على سائق «وايت» صرف صحي أفرغ القاذورات بأحد شوارع جدة

Time منذ 42 دقيقة
Views 1703
القبض على سائق «وايت» صرف صحي أفرغ القاذورات بأحد شوارع جدة

جدة (صدى):
كشفت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، أنه تم القبض على سائق مركبة "وايت" صرف صحي ظهر في مقطع فيديو وهو يفرغ القاذورات في أحد الشوارع العامة بجدة.

وأوضحت الإدارة، أنه تمت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

Time واتساب
جدة
المرور
مركبة وايت

أحدث التعليقات

ابوسامي
يقولون النار ماتعقب لارماد
هلاليه
الله يخذه ما الحكم رفع ضغطي
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
هلاليه
نصر كذا من عرفته مشاكل في مشاكل الحمدالله اني هلاليه💙
يوسف العسيس
الله يكفينا شركم

أخر الأخبار

المنتخب الوطني يخوض مباراة ودية ضد نظيره الكويتي
المنتخب الوطني يخوض مباراة ودية ضد نظيره الكويتي
Time منذ دقيقتين Views 1062
" الطماطم" تساعد على التخلص من المسام الواسعة بوجهك
" الطماطم" تساعد على التخلص من المسام الواسعة بوجهك
Time منذ 27 دقيقة Views 1398
القبض على سائق «وايت» صرف صحي أفرغ القاذورات بأحد شوارع جدة
القبض على سائق «وايت» صرف صحي أفرغ القاذورات بأحد شوارع جدة
Time منذ 42 دقيقة Views 1703
بالفيديو.. سارة الفيصل: الفئة التي كانت تعارض التحول في المجتمع هي أول من استفادت
بالفيديو.. سارة الفيصل: الفئة التي كانت تعارض التحول في المجتمع هي أول من استفادت
Time منذ 47 دقيقة Views 1923
بالفيديو.. معلمة أمريكية: وقعت في حب السعودية واتمنى العيش فيها للأبد
بالفيديو.. معلمة أمريكية: وقعت في حب السعودية واتمنى العيش فيها للأبد
Time منذ 52 دقيقة Views 1926
أكثر 10 سيارات أماناً في العالم لعام 2021
أكثر 10 سيارات أماناً في العالم لعام 2021
Time منذ 57 دقيقة Views 1533
وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي
وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي
Time منذ ساعة Views 1589
بالفيديو.. مسنة تحطم مخبز بعد اقتحامه بسيارتها الرياضية
بالفيديو.. مسنة تحطم مخبز بعد اقتحامه بسيارتها الرياضية
Time منذ ساعة Views 690
الإمارات: نعرب عن ثقتنا وتأييدنا لأحكام القضاء السعودي
الإمارات: نعرب عن ثقتنا وتأييدنا لأحكام القضاء السعودي
Time منذ ساعة Views 1656
بالفيديو.. الشيخ "المصلح" يوضح حكم من نطق بكلمة كفر وهو في حالة غضب
بالفيديو.. الشيخ "المصلح" يوضح حكم من نطق بكلمة كفر وهو في حالة غضب
Time منذ ساعة Views 1796