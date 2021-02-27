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القبض على سائق «وايت» صرف صحي أفرغ القاذورات بأحد شوارع جدة
منذ 42 دقيقة
1703
جدة (صدى):
كشفت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، أنه تم القبض على سائق مركبة "وايت" صرف صحي ظهر في مقطع فيديو وهو يفرغ القاذورات في أحد الشوارع العامة بجدة.
وأوضحت الإدارة، أنه تمت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
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أحدث التعليقات
ابوسامي
يقولون النار ماتعقب لارماد
هلاليه
الله يخذه ما الحكم رفع ضغطي
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
هلاليه
نصر كذا من عرفته مشاكل في مشاكل الحمدالله اني هلاليه💙
يوسف العسيس
الله يكفينا شركم
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