بالفيديو.. الشيخ "المصلح" يوضح حكم من نطق بكلمة كفر وهو في حالة غضب

الرياض (صدى):
أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة حكم من نطق بكلمة كفر وهو في حالة غضب .
وأكد الشيخ خالد المصلح في لقاء معه على قناة الرسالة أن الغضب أحد الحالات التي يخرج فيها الإنسان عن اختياره فلا يدرك الإنسان معه ما يقول ، فيكون غير مؤاخذ بما صدر عنه لأنه في منزلة من إغلاق العقل ولا يعتبر فيه قوله .
وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا طلاق في إغلاق " أي لا يعتد به في حالة الغضب الشديد ، ولكن يجب على الإنسان سليم القلب أن يبعد عن هذا الكلام من شرك أو كفر ويهذب نفسه ولسانه ، لأن كلمة الكفر تفضي بالإنسان إلى هلاك دينه وإحباط عمله لو قُبض وهو في هذه الحالة .