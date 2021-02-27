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بالفيديو.. الشيخ "المصلح" يوضح حكم من نطق بكلمة كفر وهو في حالة غضب

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. الشيخ "المصلح" يوضح حكم من نطق بكلمة كفر وهو في حالة غضب

الرياض (صدى):
أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة حكم من نطق بكلمة كفر وهو في حالة غضب .

وأكد الشيخ خالد المصلح في لقاء معه على قناة الرسالة أن الغضب أحد الحالات التي يخرج فيها الإنسان عن اختياره فلا يدرك الإنسان معه ما يقول ، فيكون غير مؤاخذ بما صدر عنه لأنه في منزلة من إغلاق العقل ولا يعتبر فيه قوله .

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا طلاق في إغلاق " أي لا يعتد به في حالة الغضب الشديد ، ولكن يجب على الإنسان سليم القلب أن يبعد عن هذا الكلام من شرك أو كفر ويهذب نفسه ولسانه ، لأن كلمة الكفر تفضي بالإنسان إلى هلاك دينه وإحباط عمله لو قُبض وهو في هذه الحالة .

Time واتساب
الغضب
الشيخ خالد المصلح
كلمة الكفر

أحدث التعليقات

ابوسامي
يقولون النار ماتعقب لارماد
هلاليه
الله يخذه ما الحكم رفع ضغطي
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
هلاليه
نصر كذا من عرفته مشاكل في مشاكل الحمدالله اني هلاليه💙
يوسف العسيس
الله يكفينا شركم

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